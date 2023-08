CAMEROUN :: CIMENCAM offre de l’eau potable aux communautés de Foumbot, Mbankomo et Yaoundé III. :: CAMEROON

Il s’agit d’un acte citoyen en étroite ligne avec l’engagement sociétal de la Société Les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM). Au total 05 forages rétrocédés pour un coût de réalisation estimé à 33 millions de FCFA.

05 forages pour le bien être des communautés

Le bien être des communautés riveraines de ses sites, a toujours été au cœur des préoccupations de CIMENCAM. C’est dans cette optique que l’entreprise a procédé les 25 et 28 juillet derniers, à la rétrocession de 05 forages dont 03 forages à pompes manuelles dans l’arrondissement Foumbot au profit des communautés de Masset, Ngouongouo I & II, 01 forage à pompe manuelle dans l’arrondissement de Mbankomo au profit des communautés de Nkolfon, et 01 forage à pompe électrique avec cuve (2000 L) dans l’arrondissement de Yaoundé III au profit des communautés d’Ekombitié.

Avec des profondeurs de captage variant de 70 à 110m, ces forages garantissent une eau enrichie naturellement en minéraux et à l’abri de contaminations diverses. Ils vont ainsi faciliter l’approvisionnement des populations bénéficiaires en eau, et réduire les risques de maladies hydriques telles que le choléra, dont on connait actuellement la récurrence dans plusieurs régions du Cameroun.

A Foumbot, une campagne de sensibilisation des moto taximen à la conduite responsable s’est tenue en marge de la cérémonie de rétrocession, avec à la clé une distribution des casques et chasubles afin d’assurer la sécurité et l’identification des conducteurs de moto.

Un engagement de plus de 60 ans

A travers ce énième projet en faveur du bien être des communautés, CIMENCAM réaffirme son engagement envers les populations au sein de ses différentes zones d’implantation. L’entreprise ne ménagera de ce fait aucun effort pour encadrer les populations bénéficiaires en vue d’un bon usage de ces dons précieux, tout en sollicitant le soutien des communes et de l’administration.

Depuis 60 ans, CIMENCAM met à la disposition de sa clientèle des solutions de construction de qualité, grâce au savoir-faire de ses équipes et l’expérience du Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, dont elle est une filiale. Elle exerce ses métiers dans le respect des valeurs fondamentales inscrites depuis toujours dans sa stratégie : santé & sécurité, satisfaction clients, excellence, responsabilité, éthique.

CIMENCAM, c’est 3 actionnaires dont Lafargeholcim Maroc Afrique (LHMA) avec 55%, La SNI du Cameroun avec 43% et les collaborateurs avec 2%, pour un capital d’environ 14 milliards 560 millions de FCFA. CIMENCAM, c’est également un effectif de 350 employés environ pour 04 opérations : une station de broyage et une usine à mortiers à Bonabéri, une cimenterie intégrée à Figuil, et une station de broyage à Nomayos.

Une responsabilité sociétale toujours active

De nombreuses actions ont été menées par CIMENCAM au profit et pour le bien-être des communautés. En s’inspirant du Plan 2030 du groupe Holcim, CIMENCAM s’est dotée d’une stratégie de durabilité toute aussi ambitieuse, soutenue par la volonté de créer sur fond d’autonomisation, de la valeur pour ses parties prenantes. Aujourd’hui, CIMENCAM enregistre plus de 30 000 arbres plantés dans les régions du Grand Nord, du centre, sud et du Littoral dans le cadre de ses actions de reforestation. Un accent particulier a été mis sur les projets générateurs de revenus pour permettre aux communautés d’être autonomes. Quelques écoles et de nombreux centres de santé sur l’étendue du territoire national, ainsi que de nombreux forages rétrocédés. CIMENCAM occupe la troisième place du classement RSE, issu de la 11ème étude menée par l’association ASCOMT/MALARIA, sur les entreprises socialement responsables au Cameroun.