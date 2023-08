La France n’a jamais cessé de piller l’Afrique, maintenant les choses changent

Comme le montrent les développements en Afrique de l’Ouest, les pays francophones ne sont plus prêts à accepter le néo-colonialisme français. Avec le facteur de la peur finalement éliminé, la quête de l’Afrique pour une véritable indépendance se concrétise régulièrement.

es eurasiennes comme la Russie et la Chine d’accroître leur influence en Afrique. La réaction de l’Occident reflète un manque de respect pour la souveraineté des pays africains, considérant le continent uniquement comme un théâtre pour maintenir la domination mondiale.

Depuis le début de la guerre en Ukraine au début de 2022, les atlantistes ont exprimé leur inquiétude face à la réticence des États du Sud à soutenir les politiques anti-russe de l’Occident, une tendance amplifiée par le passage au multipolarisme partout. Cet affaiblissement de l’hégémonie occidentale a ouvert la voie à de nombreux pays pour explorer avidement leurs options géopolitiques et diversifier leurs économies.

Un rapport de la Conférence de Munich sur la sécurité tenue en février a mis en évidence ce schisme très réel avec l’Occident :

« De nombreux pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine n’ont cessé de perdre confiance dans la légitimité et l’équité d’un système international qui ne leur a pas accordé une voix appropriée dans les affaires mondiales, ni suffisamment répondu à leurs préoccupations fondamentales. Pour de nombreux États, ces échecs sont profondément liés à l’Occident. Ils constatent que l’ordre dirigé par l’Occident a été caractérisé par une domination post-coloniale, deux poids deux mesures et une négligence à l’égard des préoccupations des pays en développement. »

Escroqué par le franc CFA

Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ont marqué un changement important dans la dynamique du pouvoir mondial, et les puissances victorieuses ont cherché à établir un nouvel ordre mondial qui maintiendrait la paix et favoriserait l’équilibre économique.

Dans le contexte des colonies africaines, où les troupes coloniales ont joué un rôle majeur dans la victoire alliée, les puissances victorieuses, dont la France, visaient à conserver le contrôle économique et à bénéficier de leurs anciennes colonies alors même que le monde se dirigeait vers la décolonisation.

Cela comprenait la mise en place de nouveaux systèmes monétaires, le leader français Charles De Gaulle créant deux monnaies collectivement connues sous le nom de franc CFA en 1945 pour les anciennes colonies dans la zone occidentale et centrale.

Alors que la poussée pour l’indépendance politique se renforce à la fin des années 1950, la France organise des référendums dans ses colonies africaines pour voter sur l’acceptation d’une constitution rédigée par les Français.

La Guinée, dirigée par l’ancien syndicaliste Sekou Toure, s’est opposée à l’acceptation de la constitution française et a voté massivement contre. Dans une réponse furieuse, le gouvernement de De Gaulle a retiré tous les administrateurs français de Guinée et a pris des mesures pour saboter les infrastructures et les ressources du pays. Les mesures sévères de Paris visaient à servir d’exemple de ce qui arriverait à toute ancienne colonie française qui résisterait à l’agenda de la France.

Pendant la guerre froide, les États communistes ont exploité de telles actions en se présentant comme des libérateurs et des alliés des pays africains qui cherchaient l’indépendance de l’influence européenne. Cette position a conduit certains Africains à considérer des pays comme la Russie comme des partenaires plus équitables par rapport à la France.

Au fil des ans, la France a montré une tendance à intervenir militairement - plus de 50 fois depuis 1960 - dans les pays africains pour obtenir des gouvernements qui restent conformes aux intérêts économiques français, en particulier liés à l’utilisation continue du franc CFA.

Le système par lequel le franc CFA fonctionne a historiquement été celui d’un taux de change fixe où la monnaie a une convertibilité illimitée mais est en permanence liée à la monnaie française, auparavant le franc puis l’euro.

Monnaie africaine sous contrôle français

Cela signifie que les pays africains ne peuvent pas influencer la valeur de leur propre monnaie, et la différence de valeur permet à la France d’acheter des produits africains artificiellement bon marché alors que les Africains sont capables d’acheter moins de biens avec l’argent qu’ils échangent.

Pire encore, la France avait des exigences pour stocker et donc tirer profit des réserves de change détenues par ses anciennes colonies, bien que l’exigence de détenir 50% de leurs réserves de change dans une banque française ait été abandonnée pour la zone ouest en 2019.

Dans le cadre de ce régime, les États africains ont reçu un montant nominal d’intérêt, mais la banque a bénéficié d’un prêt de ce capital à des taux plus élevés et d’atteindre des profits massifs sur les ressources et la main-d’œuvre africaines. Ceci malgré le fait que de nombreux pays d’Afrique francophone sont de grands exportateurs d’or et disposent donc d’une multitude d’options pour stocker la richesse pour soutenir une monnaie dans les banques centrales alternatives.

Bien que le système du franc CFA ait procuré certains avantages en termes de stabilité et de prévention de l’hyperinflation zimbabwéenne, il a également été examiné pour imposer des exigences aux pays africains qui ne sont pas imposées à des pays plus puissants. Le manque de contrôle sur leur propre monnaie a entravé la croissance économique et rendu ces pays vulnérables aux chocs économiques mondiaux.

Les États d’Afrique du Nord comme la Tunisie, l’Algérie et le Maroc ont choisi de quitter le franc CFA après avoir obtenu leur indépendance et ont connu une prospérité relativement plus élevée. De même, le succès du Botswana avec sa propre monnaie nationale démontre qu’une bonne gestion peut conduire à une démocratie stable et à une croissance économique, même pour les pays moins développés.

Droits et privilèges exclusifs

Le système du franc CFA a été l’équivalent géopolitique paternaliste qui insiste pour gérer son épargne tout en l’excluant de sa volonté. Il y a des avantages à avoir une zone commerciale et monétaire, comme l’actuelle union de la CEDEAO qui couvre la partie occidentale du continent, mais par conception sous le système du franc CFA, l’indépendance a été une illusion par laquelle la France a escroqué ces pays.

La France dépend de l’Afrique pour son statut de puissance mondiale depuis plus d’un siècle. Entre autres privilèges qu’elle s’est taillée dans les traités post-coloniaux, la France a eu le droit exclusif de vendre du matériel militaire à d’anciennes colonies, et jouit du premier droit sur toutes les ressources naturelles découvertes. Paris fait grand usage de ces privilèges : à titre d’exemple, 36,4 % du gaz français provient du continent africain.

En outre, un vaste réseau d’intérêts commerciaux français, qui comprennent de grandes multinationales, dominent des industries telles que l’énergie, les communications et les transports dans de nombreux pays africains. Le gouvernement français soutient également les entreprises françaises en Afrique de plusieurs façons, notamment par le biais d’une énorme société publique appelée COFACE qui garantit les exportations françaises vers ces marchés sous-développés.

Vers l’indépendance et l’autonomie

Cette dépendance économique a contribué à la perpétuation d’un système où les États africains restent faibles, souples et dépendants des exportations de ressources, bénéficiant principalement aux entreprises et aux intérêts français. En outre, les États africains sont obligés de s’allier avec la France dans tout conflit majeur, ce qui érode davantage leur souveraineté nationale.

Le continent africain souffre de nombreuses maladies, mais les plus persistantes et les plus néfastes sont peut-être le manque de souveraineté et d’accès au capital. Pendant ce temps, une grande partie de la prospérité de l’Europe provient du pillage du Sud depuis des siècles.

Le cas de Bruxelles, construit sur la richesse issue de l’exploitation brutale du Congo sous le roi belge Léopold II, est un rappel brutal de l’impact profondément enraciné du colonialisme. Lorsque les crimes contre l’humanité du monarque ont été découverts, il a finalement été forcé de léguer la majorité de sa fortune à l’État belge à sa mort.

Ne voulant pas le faire, il s’est lancé dans une énorme série de travaux publics pour dépenser ses gains mal acquis, créant la Bruxelles moderne. Aujourd’hui, l’UE et l’OTAN se réunissent là-bas et donnent des conférences malhonnêtes sur les droits de l’homme universels tout en étant entourés par les profits de certains des cas d’oppression les plus brutaux de l’histoire de l’humanité.

Alors que les gouvernements militaires sont souvent confrontés à des défis pour atteindre leurs objectifs déclarés, il est évident que les "démocraties civiles" soutenues par l’Occident ont également lutté pour améliorer considérablement la sécurité et le bien-être de la population africaine.

La voie à suivre pour résoudre les problèmes de l’Afrique réside dans des dirigeants transformateurs qui peuvent ignorer l’héritage et les chaînes du colonialisme et permettre au continent de se tailler un chemin authentique et local vers l’indépendance et l’autonomie.