SÉNÉGAL :: COMMUNIQUE du PDT sur l'ARESTATION De OUSMANE SONKO SUIVIE De la DISSOLUTION DE PASTEF :: SENEGAL

Nous, PDT, avons appris avec consternation et émoi l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt du camarade panafricain le président Ousmane Sonko ainsi que certains de ses proches collaborateurs.

Un acte d’un extrême gravité que le régime néo dictatorial de Macky Sall a parachevé à travers la dissolution honteuse et incongrue de la formation politique Pastef.

Les PDT expriment une vive protestation contre ces agissements insensés et injustifiables qui illustrent entre autre les différentes dérives dictatoriales dans lesquelles le régime de Macky SALL s'illustre de plus en plus ces derniers moments.

Les PDT craignent que ces actes liberticides viennent fragiliser la stabilité politique et la paix sociale qui ont toujours prévalu au Sénégal au point d'en faire un modèle de démocratie en Afrique.

Les PDT non seulement regrettent amèrement le fait que M. Macky SALL n'ait pas pu préserver les acquis démocratiques légués par ses prédécesseurs, mais également dénoncent avec la plus grande fermeté la fuite en avant et la gouvernance aventuriste pratiquées de plus en plus par la bande à Macky SALL.

Les PDT lancent un véritable cri d'alerte à l'endroit de la communauté internationale et appellent le gouvernement de M. Macky SALL à :

- Se ressaisir et veiller à la préservation de l'État de droit

- La libération sans délai et sans condition du président SONKO et de ses collaborateurs

- La réhabilitation administrative et inconditionnelle de PASTEF

- Le respect de la décision de PASTEF de présenter le candidat Ousmane SONKO à l'élection présidentielle de 2024.

- Prendre en définitive la décision d'œuvrer à un apaisement du climat sociopolitique durant les périodes préélectorale et électorale.

...afin que triomphe l'État de droit au Sénégal et en Afrique.

Fait en Diaspora, le 05 août 2023



Les PDT (Panafricains De Terrain) :

- CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora)

- M5 RFP Mali

- BFP Congo (Bataillon Front Populaire)

- Diaspora Combattante Ivoirienne

- Association d’Assistance aux Nigériens, Union des Panafricains S.V.A ; Niger

- RAZA

- Les Amazones d'Afrique

- La Résistance Gabonaise

- ALCEPC, AFTATDIAS; Tchad

- Le Movimento Irmaos Guinée Bissau

- Collectif Unitaire Franco-Algérien