CAMEROUN :: COMMUNE DE BANGANGTÉ : LE COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022 VOTÉ À PLUS D’UN MILLIARD FCFA :: CAMEROON

Les conseillers municipaux ont adopté à l’unanimité le 4 aout dernier, le compte administratif de l’exercice 2022 du maire de la commune de Bangangté, Eric aimé Niat.

Réunis au sein de la session ordinaire du conseil municipal tenue à l’hôtel de ville, les conseillers municipaux de cette commune du département du Ndé, région de l’Ouest ont rempli leur devoir républicain. L’on y a noté les présences du préfet du département du Ndé, Auguste Essomba et du sous-préfet de l’arrondissement de Bangangté, Evariste Atangana Zoa et des autorités religieuses.

Ledit compte se traduit en recettes à la somme de 1 162 411 793 Fcfa et en dépenses à la somme de 989 205 080 Fcfa. L’excédent des recettes sur les dépenses étant de 173 206 713 Fcfa. Au cours du même conseil, une liste des projets de délibérations a été présentée aux conseillers municipaux pour adoption. Il s’est agi de la délibération municipale portant adoption du compte administratif de l’exercice 2022 du maire de la commune de Bangangté. A la suite, de la délibération municipale portant adoption du compte de gestion de 2023 du receveur municipal de la commune de Bangangté de la même année. Des délibérations municipales portant adoption du compte de gestion patrimoniale de l'ordonnateur matière de l'exercice 2022 de la commune de Bangangté, portant affectation des résultats de l'exercice budgetaire2022, portant clôture de la caisse d'avance exercice 2192, autorisant la création et fixant les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement du service de la police municipale dans la commune de Bangangté, portant validation du règlement intérieur de la commune de Bangangté, portant annulation d’une somme de 41 309 054 Fcfa relative à l'économie budgétaire issue des crédits transférés par l'Etat pour compte de l'exercice 2022. C’est en tout 10 projets de délibérations qui ont été soumis à l’examen et à l’adoption de l’organe délibérant.

A la fin de la session, le maire a encouragé ses pairs pour le travail collectif qui conduit au développement de la commune de Bangangté. L’édile leur a de ce pas exhorté à maintenir le cap pour des grandes victoires futures, notamment dans les domaines de la coopération nationale et internationale et dans l’intercommunalité. Mais surtout de gagner le pari de la lutte contre l’insalubrité, la montée en puissance de l’insécurité et des accidents de motos taximans dans la ville. Le premier magistrat n’a pas manqué de relever les efforts entrepris dans le secteur de l’eau avec des forages offerts aux populations qui avaient soif et à l’électrification des villages et des quartiers grâce à l’énergie solaire. « Tout est bien qui finit bien », a conclu un conseiller municipal.