La Partie Orientale du Cameroun célèbre pendant 3 jours le roi des mets: le Mbôl à l'esplanade du Musée National.

Trahir l'ambition du développement durable des porteurs du projet c'est à ce titre que se tiens une fois de plus ce grand rendez-vous de l'art culinaire des peuples de la région du soleil levant à travers le Festival International du Mbôl rendue à sa troisième édition .

Tous les fils et filles du département de la région de l'Est : Bouba et Ngoko, Haut-Nyong, Kadey, Lom et Djerem sont réunies depuis cette matinée du 10 août 2023 pour démontrer le riche potentiel culturel de leur région via une vingtaine d'exposants.

On rappel que ce Festival est créé en 2021 par l'association Soleil Levant Évents qui a à sa tête la promotrice Rolande AGONG MIESSAO, selon cette

dernière le déclic part du simple constat que ce met ne figure pas dans la carte gastronomique du Cameroun malgré ces différentes vertus , d'où sa mise en lumière avec la création de ce Festival International du Mbôl.

Pour cette édition les grands axes majeurs sont: la tenue des conférences économiques, formations et ateliers, jeux patrimoniaux etc .

Grâce à l'aide des partenaires de cette édition à l'instar du Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle qui se propose d'accompagner et soutenir 10 jeunes filles porteurs de projets de valorisation et de promotion de culture et de l'entrepreneuriat économique pour le développement de l'ensemble du département de L' Est , sur les modules axées sur le «Montage de projet et décoration».

Les attentes de la promotrice au sortir de cette édition

Que toutes les marmites soit vides, plus d'ingrédients, que les participantes partent étant satisfaite , précise cette dernière avec un large sourire .

Quelques vertus de ce Met typique de l'Est

En ce qui concerne les vertus de ce roi mets de la région du soleil levant qui a ce jour recense 13 variétés selon la promotrice nous avons:

Un Mbôl typique pour les femmes enceinte ça nettoie le ventre de la maman ;

Un Mbôl pour femme qui allaite afin de stimuler davantage la production de lait ;

Un Mbôl qui resouds les problèmes de libido chez les hommes afin de combattre les faiblesses sexuelles et bien d'autres .

une invite pour les curieux et adeptes de ce met de s'y rendre sur le site du musée national afin de toucher du doigt non seulement par sa forme, ses obstacles et son goût qui vous exporte dans la forêt tout étant en plein coeur de Yaoundé .

On rappel que le Festival International du Mbôl se referme ce samedi 12 août autour d'une Grande soirée Gastronomique.