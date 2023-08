CAMEROUN :: la Médecine Traditionnelle , en vitrine du 21au 31 août prochain à l'esplanade du Musée National :: CAMEROON

Le Village de la Médecine Traditionnelle Africaine, en vitrine du 21au 31 août prochain à l'esplanade du Musée National.

C'est Sous l'égide du Pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Arts Divinatoires du Ministère des Arts et de la Culture qui regroupe en son sein les 4 aires culturelles et Acteurs de l'Association Back To Our Roots que se tiendra du 21 au 31 août 2023 le Festival du Village de la Médecine Traditionnelle Africaine ,en marge de la commémoration de la 21ieme édition de la Semaine Africaine de la Médecine Traditionnelle qui se célèbre chaque 31août.

Il sera donc question durant ces 10 jours selon le Coordonnateur du Pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Arts Divinatoires Dr FOBANG Philip d'animer les différents programmes d'échanges des savoirs sur nos us et coutumes, notre patrimoine culturel ancestrale et nos legs, avec pour but et objectif majeur assigné de transmettre et donner à tous les Camerounais et Africains présents sur le site du village un motif de retour à nos sources , renforcer leurs capacités à travers les formations et initiations aux savoirs immatériels et arts divinatoires.

Pendant ces 10 jours sur le site du Village de la Médecine Traditionnelle Africaine ( VIMETRA); le public aura droit à des expositions des médicaments traditionnels et plantes médicinales pour les premiers soins et gestes qui sauvent ; dégustations des tisanes thérapeutique ; consultation thérapeutique à la demande du public et bien d'autres articulations .

Néanmoins le Pôle reçois tous les jours ouvrables sur place sur le site du musée national les visiteurs qui ne résistent pas à la dégustation de la tisane thérapeutique via «la marmite qui sauve et guérie» qui a fait ses preuves plus de 4 ans déjà .

À ce jour selon le Coordonnateur du Pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Arts Divinatoires Dr FOBANG Philip l'états des préparatifs se déroulent bien dans l'ensemble avec des demandes d'aide adressées à tous les bienfaiteurs( États , particuliers etc .) pour la réussite totale de ce grand rendez-vous, on compte une vingtaine d'exposants enregistrés à ce jour.

Néanmoins le Pôle reste ouvert 24h/24h pour les potentiels bienfaiteurs au numéro : +237677347890- 699393085