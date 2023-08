Convergence pour la Réforme Électorale au Cameroun :: CAMEROON

Une réunion d'importance capitale s'est tenue récemment au siège de l'Union pour la Démocratie et le Changement (UDC) à Yaoundé. Cette rencontre a rassemblé la Plate-forme des Partis politiques engagés pour la réforme participative et consensuelle du système électoral Camerounais ainsi que le Groupe de Travail de la Société Civile pour la Réforme du Système Electoral du Cameroun.

La Plate-forme des Partis est composée de sept partis politiques, à savoir le Mouvement Progressiste (MP), le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), le Social Democratic Front (SDF), l'Union Démocratique du Cameroun (UDC), l'Union des Mouvements Socialistes (UMS) et l'Union des Social-Démocrates du Peuple (USDP). Parmi eux figurent les quatre anciens candidats qui ont officiellement soutenu le Président légalement élu lors des dernières élections présidentielles de 2018, représentant ainsi les partis politiques de l'opposition parlementaire. De l'autre côté, le Groupe de Travail de la Société Civile pour la Réforme du Système Electoral comprend quinze organisations de la société civile, actives tant au Cameroun que dans le monde.

Lors de cette réunion, les deux parties ont engagé un échange intensif concernant les défis posés par le Système électoral Camerounais et les risques qu'il engendre pour la paix et la stabilité du pays. Dans un esprit de collaboration constructive, elles ont conjointement décidé de conjuguer leurs efforts dans le cadre d'une synergie d'actions visant à entreprendre une réforme participative et consensuelle du système électoral Camerounais.

Les participants ont établi un calendrier de travail citoyen en vue de coordonner de manière harmonieuse et efficiente le processus d'information, de sensibilisation et de mobilisation des citoyens ainsi que des autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

Cette rencontre cruciale s'est déroulée au siège de l'UDC à Yaoundé et a été modérée par l'Honorable TOMAINO NDAM NJOYA, Président National de l'Union pour la Démocratie et le Changement.