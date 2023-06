FRANCE :: Ces camerouniaiseries commencent à devenir ridicules...

Une grosse confusion s'est installée dans les actions menées par certains Camerounais de la diaspora depuis un certain temps. Ces Camerounais ont décidé, en guise de représailles vis-à-vis de tous ceux qui ne soutiennent pas leur combat, de "boycotter" ceux-là. Ils en ont bien le droit. C'est leur choix.

Boycotter, c'est le mot qui revient. Mais en réalité c'est quoi boycotter ? C'est un mot français. Essayons de le définir en se servant du dictionnaire Larousse. Voici ce que Larousse dit donc du verbe boycotter : action de refuser d'acheter un produit, de participer à un examen, à une manifestation, à un concert...

Prenons la dernière partie : refuser de participer à ...un concert . Par exemple. C'est un droit. Et quand vous refusez de participer à un concert , vous restez chez vous. Vous n'y allez pas agresser ceux qui y vont.

Les combattants de la résistance entretiennent depuis lors, volontairement ou non, une confusion dans leurs actions. Ils confondent les verbes boycotter et agresser.

En allant agresser chaque fois les gens qui ne partagent pas leur combat, ils s'installent dans la provocation et s'exposent à des réactions de la part des autres. Ce qui peut conduire, un matin, à des drames.

Alors boycott ou agression...il faut choisir.