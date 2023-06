CAMEROUN :: Après la mort du chairman, le SDF va-t-il recoller ses morceaux ? Le Silence mystérieux de Paul Biya :: CAMEROON

On apprend des journaux que le G27, le groupe exclu du Social Democratic Front SDF tend la main pour la réconciliation. Que les silences de Paul Biya font paniquer les ministres. Que Danpoullo mene sur le score dans la bataille contre MTN Cameroon.

Le quotidien Le Messager, proche de l’opposition revient sur la disparition de Ni John Fru Ndi, leader charismatique de l’opposition Camerounaise et les conflits qui minent son parti le SDF pour parler de « La main tendue du G27+ ». Dans un communiqué des cadres et militants de ce bloc des dissidents, communiqué rendu public à la suite du décès du leader national parti, Sa Majesté Paul Tchatchouang appelle à la mobilisation de tous pour saluer la mémoire de l’un des founding fathers du parti.

Cependant que que le journal La primeur de l’Info Plus s’interresse à Paul Biya, president de la Republique et sur la gestion des Dossiers brulants au cœur du sérail pour constater « Quand le silence mystérieux de Paul Biya fait perdre le sommeil aux ministres ». Le silence du chef de l’Etat camerounais Paul Biya rentre de plein pied dans le mystique de son pouvoir. Depuis le 04 janvier 2019 date du dernier remaniement ministériel cela fera bientôt 05 ans que le président de la République n’a pas ébranlé ses compatriotes au cours d’un nettoyage gouvernemental. Cependant l’homme du 06 novembre 1982 n’a jamais perdu ses réflexes quoiqu’en disent certains. Peur et psychose dans les cabinets ministériels, les signaux forts annoncent les phares inquiétants, aux pas de course, la célérité des paiements des certaines prestations, les actes de corruption prédominent certaines administrations car disent-ils : le père a e doigt sur la gâchette... (La Primeur de l’Infos Plus Pp.4-5)

Il y a aussi cette affaire qui oppose le milliardaire Camerounais Danpoullo à travers sa Société Bestinver basée en Afrique du Sud à Mtn Cameroun, une société de téléphonie mobile Sud-Africaine basée au Cameroun.

Dans laquelle les comptes de Mtn ont été saisis par Danpullo en represailles aux avoirs de Bestiver saisis en Afrique du Sud. Le quotidien Le Jour revient avec une question fondamentale « Qui a le droit d’agir comme institution séquestre ? ». La décision de Justice rendue le 30 mai 2023 par Eyango Dibobe Epoupa n’a pas fini de faire couler encre et salive. Cependant que le journal Terre promise pense que « Tout est conforme à la loi ». C’est la position soutenue par les conseils de Babab Ahmadou Danpullo et Bestinver Compagny South Africa, qui établissent par ailleurs un lien juridique entre la First National Bank (FNB) d’Afrique du Sud et Mtn. Le quotidien de l’Economie conclut que « Baba Danpullo prend le dessus sur Mtn Cameroon ». Le feuilleton judiciaire qui oppose l’homme d’affaires camerounais et la banque sud-africaine First National Bank (FNB) est loin d’être à son épilogue.

En attendant, entre le Cameroun et le Tchad « Tout baigne ». Cameroon Tribune précise que, Porteur d’un message du président de transition et Chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno au président Paul Biya, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Gali Ngothe Gatta a salué la clairvoyance du chef de l’Etat, dans la gestion du différend entre les deux pays au cours d’une audience au Palais de l’Unité hier.