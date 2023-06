France 1-0 Grèce: Kylian Mbappé puissance 40 !

Le bilan des Bleus est positif sur le chemin de la qualification à l'Euro: 12 points sur 12 possibles. Avec 4 victoires en 4 rencontres, les hommes de Didier Deschamps se rapprochent un peu plus de la qualification après leur dernier match de la saison. Ils confortent leur place en tête du groupe B. Les joueurs de l'équipe de France vont donc partir en vacances tranquillement.

Kylian Mbappé a inscrit sur penalty le seul but du match.

54

En inscrivant son 54e but de la saison, il est devenu le Français le plus prolifique de l'Histoire sur un exercice, devant Just Fontaine (53), il y a 65 ans.

40

Kylian Mbappé a inscrit son 40e but en équipe de France. Il est le 5e joueur à atteindre ce total après Michel Platini, Thierry Henry, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, mais le 1er à le faire avant 30 ans

(24 ans, 5 mois et 30 jours).

4

La France a démarré sa campagne d'éliminatoires pour l'Euro 2024 par 4 victoires, assorties de 4 clean-sheets. C'est la première fois de son histoire qu'elle réussit pareille performance en éliminatoires d'une grande compétition (Mondial + Euro).

6

La France a gagné ses 6 matches à domicile contre la Grèce, inscrivant 24 buts pour 7 encaissés. Parmi les adversaires affrontés au moins 5 fois à la maison, la Grèce est la seule nation que les Bleus ont toujours battue.

4

La France a rendu un 4e clean-sheet de suite en matches compétitifs, après ses victoires contre les Pays-Bas (4-0), la République d'Irlande (1-0) et Gibraltar (3-0), soit sa meilleure série depuis septembre 2010-mars 2011 (4 également). Les Bleus n'ont plus fait mieux depuis octobre 2006-septembre 2007 (5 rencontres).

Lundi 19 juin - Stade de France

Eliminatoires de l'Euro 2024

France 1-0 Grèce

But:

55ème: Kyllian Mbappé sur penalty