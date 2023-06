CAMEROUN :: Lamidat de Tibati : Le roi est mort vive le lamido ! :: CAMEROON

Mohamadou Hadi Barkinda, âgé de 40 ans, a été désigné 21ème lamido après les consultations traditionnelles d’usage qui se sont déroulé le samedi 17 juin 2023. Il remplace Hamidou Bello, décédé le 12 mai dernier.

C’est ce lundi 19 juin 2023, que le nouveau lamido de Tibati, sa majesté Mohamadou Hadi Barkindo, 40 ans, désigné par le collège des membres de la Faadah du lamidat va regagner le palais royal. Il sera exactement 9 heures du matin. Selon plusieurs sources au lamidat de Tibati, il s’agit du respect de la tradition au sein de cette chefferie de 1er degré, dans le département du Djerem, région de l’Adamaoua. Il devient ainsi le 21ème lamido de Tibati.

Les consultations coutumières d’usage en vue de mettre fin à la vacance au trône du lamidat de Tibati ont débuté le samedi 17 juin 2023, il était alors 10 heures. La cérémonie était présidée par le préfet du Djerem, en présence des membres de la Faadah du lamidat de Tibati constituant le collège des électeurs. Après la phase protocolaire qui s’est déroulée à l’esplanade du lamidat en présence de plus de 5000 personnes dont l’élite, et les forces vives de la région de l’Adamaoua, il était question dans ce premier tableau de la présentation des candidats au trône de Tibati.

Ils étaient au total 22 candidats jugés aptes par la commission mise sur pied par l’autorité administrative du Djerem. Chaque candidat a eu droit à 5 minutes pour se présenter à la population. Après cette phase, le collège électoral constitué de 14 notables de la Faadah s’est rendue dans le palais royal où s’est tenue la consultation d’usage. Tout ceci en présence des 22 candidats au trône du lamidat de Tibati.

Expliquant la règlementation en vigueur dans le cadre de la consultation coutumière, le préfet du Djerem a été clair. Selon l’autorité administrative, il ne s’agit pas d’une élection pour la désignation du lamido, mais plutôt une consultation.

« Nous connaissons nos coutumes, nous connaissons nos traditions. Il s’agit de faire les choses de manière traditionnelle dans le strict respect de la règlementation en vigueur », a insisté Roger Soffo, le préfet du Djerem. Au fil des heures, les travaux de la consultation coutumière se déroulaient dans le calme et la sérénité. C’est au bout de 3 heures, que le porte-parole de la Faadah du lamidat de Tibati est sorti annoncer aux populations le nom du nouveau lamido de Tibati. Dans la foule des cris de joies et de youyous ont retenti à l’annonce du nom du nouveau lamido.

« Après une vacance du pouvoir au sommet de l’institution traditionnelle du Djerem suite au décès de sa majesté Hamidou Bello survenu le 12 mai 2023 et après toutes les diligences coutumières et administratives conséquentes, Allah par sa grâce infinie et sa guidance parfaite a porté au trône ce jour, 17 juin 2023, Yerima Mohamadou Hadi Barkindo désormais sa majesté, fils du regretté lamido Mohamadou Barkindo disparu en 2004 », a déclaré Sarki Yaaki Hamidou Nouhou Barrywa, le porte-parole de la Faadah du lamidat de Tibati.

Selon lui, les populations du Djerem dans son ensemble et avec la volonté de Dieu soutiennent et guident les pas du nouveau lamido de Tibati. Mohamadou Hadi Barkindo, le nouveau lamido de Tibati, est né le 12 décembre 1983 à Tibati. Il a fait ses études primaires et secondaires dans cette ville. Après l’obtention de son baccalauréat, il s’inscrit à l’université de Yaoundé 1, où il obtient une licence en économie et gestion. Aussitôt, il est recruté à la Sonara au département des administratif et financier. Il est marié et père de trois enfants. Il est l’un des quatre fils du défunt lamido Mohamadou Barkindo qui a régné de 1981 à 2004 au trône de Tibati. Son père était le 18ème lamido.