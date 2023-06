MONDE ENTIER :: Comment choisir et porter une chaîne en argent pour homme ? :: WORLD

Les tendances vestimentaires ne cessent d’évoluer dans la gamme bijoux. Chez l’homme stylé, la chaîne en argent est un accessoire simple, mais qui décuple son élégance. Vous souhaitez également vous offrir une chaîne pour être à la mode ? Choisir sa chaîne revient à prendre en compte certains critères importants pour éviter d’être déçu. Comment choisir une chaîne en argent pour homme ? Comment la porter pour sublimer votre cou ? Nos conseils !

Vérifiez le type de maille

Pour le choix d’une chaine argent homme , il existe toute une variété de types de mailles. Ainsi, on retrouve la maille classique qui est très répandue, la maille gourmette, plus adaptée aux chaînes épaisses pour un look streetwear par exemple ou encore la maille marine si vous êtes plutôt passionnée de la mer.

D’autre part, il y a la maille corde qui est légèrement torsadée, la maille serpent à l’aspect écailleux. Il existe également la maille chevrons, adaptée aux chaînes plates en forme de V, la maille cheval, la maille grains de café, et bien d’autres. Bref, vérifiez le type de maille qui vous semble plus esthétique et à votre goût.

Optez pour un Pendentif

Lorsque vous choisissez la maille qui vous convient, vous pouvez opter pour un pendentif assorti à votre chaîne en argent. Il existe une large gamme de pendentifs qui vous donnent la possibilité de personnaliser votre chaîne. Par exemple, vous pouvez ajouter une plaque militaire avec un nom ou un texte inscrit dessus.

On retrouve également le pendentif en forme de pièce de monnaie qui pourrait vous apporter chance et fortune. En revanche, le pendentif en forme d’ancre marine symbolise la stabilité, l’espoir et la sécurité. Celui en forme de plume représente la liberté et le pendentif en onyx influe sur la concentration.

Trouvez la longueur idéale

Outre la maille et le pendentif de votre chaîne en argent, vous devez également vérifier sa longueur. Généralement, une chaîne pour homme a environ entre 40 et 50 centimètres de longueur. Néanmoins, si vous avez un visage carré ou rectangulaire, il est préférable d’opter pour un modèle de chaîne plus court qui réduit l’angle du menton.

Par ailleurs, considérez la morphologie de votre cou pour sélectionner le bijou qui vous sied le plus. Si votre cou est mince, l’idéal serait une chaîne courte aux mailles fines. Par contre, si votre cou est épais, choisissez une chaîne un peu plus longue aux maillons forçat afin qu’elle soit visible. Retenez que la longueur de votre chaîne en argent doit être assortie à sa maille ainsi qu’au pendentif choisi pour sublimer votre look.

Comment porter votre chaîne en argent pour homme ?

Le choix de votre chaîne en argent doit passer par l’option du maillage, d’un pendentif pour affirmer votre personnalité et bien évidemment, de la longueur adéquate. Une fois ces critères respectés, essayez votre chaîne devant le miroir pour mieux l’apprécier. Toutefois, il ne suffit pas d’avoir une chaîne, il faut également savoir comment la porter. Voici les points à prendre en compte.

Optez pour une chaîne sobre

Généralement, les chaînes ont l’avantage de se porter facilement. De plus, la chaîne en argent pour homme est un bijou qui capte le regard. Cependant, il n’a nul besoin d’être imposant ou énorme pour être remarquable. Des chaînes sobres au design simplet s’adapteront facilement à vos tenues. Ainsi, vous pourrez varier vos looks sans afficher un style ringard.

Quel que soit l’âge, la chaîne convient à tout homme. Mais, en réalité, les compositions simples sont les plus efficaces. Par exemple, si vous avez une morphologie imposante, les chaînes aux maillons fins ont l’avantage d’être flatteuses. Préférez un collier qui allonge l’encolure de votre t-shirt. Il soulignera la largeur de vos épaules. De même, les modèles au ras du cou sont meilleurs avec des lignes sobres. Ils sont plus adaptés aux visages ovales.

Choisissez le style vestimentaire adéquat

Votre chaîne en argent doit être assortie à vos vêtements pour que vous soyez élégant. Elle est parfaite pour affirmer sa virilité. Toutefois, les chaînes qui sont plus en vogue sont celles à maille fine. Les chaînes longues s’adaptent mieux aux t-shirts à col rond légèrement larges et ceux à col V qui sont plus près du corps. Par contre, optez pour des t-shirts à cols ronds si votre chaîne est courte.

Une chaîne en argent avec un pendentif en forme d’ancre marine ou de marteau de Thor donnera plus d’élégance à un simple style t-shirt et jean. Si vous portez une chemise boutonnée, une chaîne fine en argent s’y glisserait discrètement pour vous donner plus de style. D’autre part, retenez que votre chaîne en argent pour homme devra se fondre dans votre style vestimentaire : que ce soit la couleur ou une combinaison avec d’autres bijoux.

Voilà ! Vous savez désormais comment choisir et porter votre chaîne en argent pour homme.