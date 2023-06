Un homme fait 41 ans de prison au Cameroun pour recel d’un poste de radio :: CAMEROON

Le plus vieux détenu du pénitencier du département de la Menoua est condamné depuis le 24 novembre 1982. La cause de cette détention n’est rien d’autre que le recel d’un poste radio. Âgé aujourd’hui de 64 ans, ce dernier fonde son espoir sur le pouvoir discrétionnaire du président de la République pour sa libération.

Que retenir à propos de la situation du détenu ?

Fabien Tsafack a été incarcéré avec 5 autres personnes. Tous ont été condamnés à mort. Notez que Fabien Tsafack a été condamné le 24 novembre 1982 pour « recel aggravé de poste radio ». Ce dernier évoque aujourd’hui les difficultés rencontrées pendant les 41 ans d’emprisonnement. Pour sortir de cette situation, le prisonnier a fait recours à la justice en 1990. En 2020, il saisit le procureur de la République pour lui demander de se rappeler de sa situation pénale. Cette dernière relève de l'insolite au quotidien vu les causes même de la détention.

Les investigations ont révélé que cette demande avait été transmise à cette autorité judiciaire par le régisseur d’alors. Malheureusement, jusqu’ici ce dernier n’a eu aucun retour. Ce mécanicien pétri de rêves à 22 ans est aujourd’hui devenu cordonnier et fabricant de sacs à la prison pour se prendre en charge. Et comme si cela ne suffisait pas, Fabien Tsafack aurait perdu ses deux parents pendant l’incarcération. Natif de Foreké-Dschang, il est aujourd’hui âgé de 64 ans et a de nouveau engagé une procédure de libération à la suite des conseils de l’un de ses compagnons de prison.