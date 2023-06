CAMEROUN :: Le championnat CHAREN, MEFOMO dans la Mefou et Akono se prépare activement :: CAMEROON

PATRIOTISME ET VIVRE ENSEMBLE: Ça va jouer fort à Mefomo du 09 juillet au 20 août 2023. Dans la perspective d’un championnat de football de vacances dénommé « CHAREN, MEFOMO 2023 », organisé par le Comité de Développement des Jeunes de Mefomo (CODEJEM), au stade du village Mefomo, Département de la Mefou et Akono, Région du Centre, du 09 juillet au 20 août 2023, Le Comité Technique d’Organisation du Championnat de la Renaissance (CHAREN), sous la houlette de son Président, M. Yves Désiré OTTOU ATANGANA, conduit une caravane d’informations et de sensibilisation à l'intention des populations de l’Arrondissement de Mbankomo en général et du Groupement Mebarkono en particulier en cette matinée de dimanche 18 juin 2023.

Sur l'Itinéraire de la caravane: Mokolo- Nkolbisson- Nkolnkoumou- Ongot- Edipkombo- Mefomo- Nkolmewout- Nlong- Lobo- Yaoundé. La renaissance est perçue comme un mouvement de profonde transformation sociale, culturelle et artistique. Comme l'indique son nom assez évocateur, le Championnat de la Renaissance en abrégé CHAREN caractérise un nouveau départ, une réapparition, une réincarnation ou alors une résurrection; à l’instar des renaissances du phénix. La jeunesse de la Mefou et Akono en général et Mebarkono en particulier sont les cibles de ce projet qui contribuera, sans aucun doute, à la cohésion et l’inclusion sociales des jeunes par le sport, au renforcement des liens de fraternité entre les ressortissants dudit groupement.

Premier arrêt à Ongot: Le village Ongot a la particularité qu'il herbege la chefferie de 2ème degré du groupement Mebarkono, lieu où réside le chef de groupement Mebarkono, Sa Majesté MBANI OWONA ATANGANA. Grâce à leur localisation, leur légende et leur organisation socioculturelle, les Mebarkono sont considérés comme faisant partie de la tribu Ewondo et dont de la grande famille est bëti. On retrouve les mebarkono dans la Région du Centre-Cameroun, dans quatre départements à savoir: la haute Sanaga, la Lekié, le Mfoundi et la Mefou et Akono. Ils ont pour Patriarche Claude Bertin OKALA ETOGA, Zomlo'o. Il s'agit principalement des Mebarkono situés dans l'arrondissement de Mbankomo... une vingtaine de villages composent le groupement.

Dans la Mefou et Akono avec des fils et filles comme André Magnus Ekoumou, Ambassadeur du Cameroun en France, l'honorable Essomba Bengono Engelbert, député; M.Gaston Eloundou Essomba, Ministre de l'Eau et de l'Energie sans oublier Monseigneur Paul Etoga, Premier évêque d'Afrique noire ainsi que Monseigneur Athanse Balla, Ancien évêque de Bafia, Denis Ekani, Zomlo'o Mebarkono et Jean Paul Ottou Ekani tous trois décédés. La Mefou et Akono de Jean Marie Atangana Mebara, Ancien Ministre d'Etat/SGPR, de Michel Zoa, Ancien Ministre des Sports, du Pr. François Xavier Etoa, Ancien Recteur d'Université, Secrétaire Executif de l'Academie de Sciences, de Charles Atangana Etoa, Ancien DGA ISMP, de Michel Fouda Amombo, Magistrat hors hiérarchie, de Simon Pierre Amougui, Ancien Délégué Regional des Enseignements Secondaires, du Pr. Mebada Mebada Grégoire, Universitaire.

Au delà du plaisir des retrouvailles, du jeu, de la volonté de voir éclore des talents, et du partage autour d’une passion presque commune à l’ensemble de la jeunesse camerounaise en général: le football; il est important de recréer l'ambiance bon enfant d'antan de nos villages pendant les vacances.

Sur les plans administratif et technique, le Charen a obtenu toutes les autorisations nécessaires et bénéficie de l'onction de ses Patriarches et de ses élites. Les valeurs promues ici sont le Vivre ensemble, la Fraternité et la Solidarité et le Patriotisme qui constituent le socle de notre Unité Nationale. Le dernier Championnat d'envergure de la zone remonte en 2015; pour cet événement qui s'annonce, les fils et les filles Mebarkono sont contents et entendent saisir l’occasion de la première édition de ce tournoi de football qui se tiendra du 09 juillet au 20 août 2023 au stade du village MEFOMO, sous la bannière du Comité Technique d’Organisation.