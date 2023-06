CAMEROUN :: Deido : il paie la prostituée en faux billets :: CAMEROON

Après avoir sorti trois coupures suspectes de 2000 F, Louis D. attendait son reliquat quand il a été démasqué et déshabillé vendredi.

Louis Espoir D., 38 ans, présenté comme assistant géomètre, a croisé Merline N., fille de joie de 26 ans, dans un coin « chaud » de New Deido durant la nuit de jeudi dernier. Bien vite, les deux se retrouvent dans un couloir de chambres au lieudit « Cité Chardie », non loin du carrefour « Trois-morts ». L’accord est trouvé autour de 5000 F, et le deal est consommé sans souci particulier. Au petit matin, alors que Louis s’apprête à quitter les lieux, Merline qui dira ne pas lui avoir demandé de payer d’avance parce qu’il avait l’air responsable) exige son argent. Louis lui tend alors trois billets de 2.000 F. Et demande son reliquat.

La jeune femme n’a pas de monnaie, et sort en chercher dans le couloir, où d’autres filles ont travaillé comme elle dans la nuit. Celle qui accepte de l’aider lui remet finalement le billet qu’elle lui a tendu, le déclarant faux. Merline donne un autre billet, rejeté pour la même raison. Idem pour le troisième. Pendant qu’elle essaie de comprendre ce qui se passe, Merline constate que son client est sorti de « leur » chambre et s’en va. Les deux femmes vont le rattraper et se mettre à crier.

Des « protecteurs » arrivent presque aussitôt et le « suspect » est dûment maîtrisé. Avant d’être déshabillé, déchaussé et un peu secoué. Un militaire en route pour son lieu de service note l’attroupement et s’en rapproche. C’est finalement lui qui alertera la gendarmerie. Les pandores ont trouvé l’assistant géomètre pieds nus, en bermuda et démembré, et l’ont embarqué ainsi pour la brigade, ses effets ayant été emportés par des inconnu(e)s.

Au moment où Merline est retrouvée par les gendarmes, elle n’est plus en possession que d’un seul des trois faux billets. On ignore ce que sont devenus les deux autres, mais toujours est-il qu’après la déposition de la jeune femme, son client va nier lui avoir remis ces coupures. Aux dernières nouvelles, le patron de Louis D. a été appelé à la rescousse de son assistant.