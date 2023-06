CAMEROUN :: Stade de Bandjoun : le douzième homme mobilise 16 millions en un jour ! :: CAMEROON

Le parcours élogieux de Stade de Bandjoun en Coupe du Cameroun cette année fait rêver ses supporters et sympathisants.

Son accession au stade des demies finales de la coupe nationale ravive d’ailleurs le souvenir de 1996. Cette année-là, le mythique club de Koung-khi avait perdu la finale de la coupe devant le Racing de Bafoussam 1-0. Aujourd'hui, Stade de Bandjoun n'est plus très loin de ce record datant d'il y a 27 ans.

Une euphorie générale suscitée par de bons résultats

Aujourd’hui, avec l’arrivée du nouveau PCA David Kengne et d’un nouveau DG Brillant Kamdem, le club renait de ses cendres et sa vitalité fait pâlir plus d’un.

Le modeste club de D3 prépare les barrages vers les inter-poules, une compétition qui ouvre les portes de la D2.

En coupe nationale, le club de Bandjoun a éliminé 3 cadors de l’Elite One avant de faire plier un club de l’Elite 2.

Son parcours est désormais salué et soutenu par l’élite locale.

Un congrès de mobilisation tenue ce dimanche 18 juin 2023 à Bandjoun a permis la levée de quelques 16 millions de FCFA. L’argent ainsi collecté va permettre à Stade de Bandjoun de poursuivre sereinement ses ambitions en coupe et surtout de mieux préparer sa montée en ligue 2.

Un parcours d'exception en coupe nationale

32ème de finale : Stade de Bandjoun (4-0) Dragon de Yaoundé

16ème de finale : Stade de Bandjoun (2-1) Bamboutos de Mbouda

8ème de finale : Stade de Bandjoun (2-1) Stade Renard

1/4ème de finale : Stade de Bandjoun (0-0, 4-3 aux TAB) Stade de Bertoua

1/2ème de finale : Stade de Bandjoun VS PWD de Bamenda

Une renaissance en cours de téléchargement

Après plusieurs années de gloire passées au sein de l’élite du football camerounais, le club de l'ouest avait alors sombré au point de rejoindre le football départemental où il évolue depuis quelques saisons.

Les supporters de Stade FC clament désormais à l'unissons que 2023 est l'année de la renaissance de leur club de coeur.