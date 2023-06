CAMEROUN :: Humanitaire : La sénatrice Mamy Nyanga sort des centaines de femmes de Bamenda de la précarité :: CAMEROON

Le contexte était le lancement des activités de l'association Mamy Nyanga Cameroon Women Entrepreneurship ( MANYCAWE). C"est à cette occasion que la sénatrice RDPC de l'Ouest, Françoise Puene, affectueusement appelée Mamy Nyanga, a décidé de sort des centaines de la région du Nord-ouest, de la précarité.

La région du Nord-ouest est la neuvième des 10 que compte pays, à accueillir le lancement des activités de la MANYCAWE.

Femme d'affaires milliardaire, la sénatrice Françoise Puene qui est par ailleurs membre de la Commission des Affaires sociales du sénat, était l'hôte des populations de Bamenda, ces 16 et 17 juin 2023. Objectif, mettre sur pied le pôle Nord-Ouest de son association. La sénatrice du parti au pouvoir a été accueilli le secrétaire général de la région du Nord-ouest, Georges Magloire Bassilekin, représentant le gouverneur de céans, Adolphe Lelé Lafrique. Le secrétaire général de la région était accompagné du préfet de Mezam. Georges Magloire Bassilekin a ainsi présidé la cérémonie de lancement des activités de MANYCAWE, une association qui milite pour le développement de l'entrepreneuriat social femme.

Au menu

La visite des stands a été l'activité majeure après lancement des activités. Pendant son allocution, Françoise Puene, plus connue sous le pseudonyme de Mamy Nyanga, a salué le dynamisme et la résilience des femmes du Nord-ouest qui composent le bureau régional de son association. La PDG du groupe hôtelier Franco a au bureau local de la MANYCAWE, d'être au service des femmes, et de montrer la voie pour un leadership féminin qui stimule le sens de l'excellence et du courage. Mamy Nyanga a promis au parterre de dames présentes dans la salle, de les guider pour faire d'elles des milliardaires à son image, elle qui à l'origine était une fille du village ayant cru en elle-même, et n'ayant jamais jeté le manche après la cognée, au milieu même des vagues tumultueuses.

Pour ce qui le concerne, le secrétaire général de la région du Nord-ouest a salué l'initiative de la MANYCAWE, et a rassuré Mamy Nyanga de la disponibilité des pouvoirs publics à l'accompagner dans son élan humaniste. Pour le représentant du gouverneur, la MANYCAWE de Mamy Nyanga contribuera à relever le niveau de vie des femmes de la région du Nord-ouest, et aidera à reparer le tissu économique sérieusement désagrégé à cause de la crise anglophone.

La MANICAWE, dans le cadre de ses activités, travaille à la promotion du Made in Cameroon, et compte apporter des financements aux femmes pour les accompagner dans la réalisation de leurs activités génératrices de revenus. Aussi durant le séjour de deux jours de la présidente de la MANYCAWE deux à Bamenda, plusieurs centaines de femmes ont-elles bénéficié d'une formation et d'un renforcement des capacités dans le domaine de la myciculture(culture du champignon) sur toute sa chaîne de valeurs, de l'ensemensement à la distribution en passant par la commercialisation, l'empaquetage et l'étiquetage. Il ne reste plus qu'à voir les fruits tenir la promesse des fleurs, pour une naissance de femmes milliardaires au Nord-ouest, à l'image de Mamy Nyanga.