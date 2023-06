CAMEROUN :: Ferdinand Ngoh Ngoh et Franck Emmanuel Biya sur le grill :: CAMEROON

Ils tiennent le devant de l’actualité de ce jour.

Sur l’Affaire Cotco qui oppose le Tchad au Cameroun au sujet de la gestion du pipeline qui va de Doba à Kribi, le journal La Nouvelle estime que « Ngoh Ngoh : le bras séculier de Paul Biya ». Le pilotage du dossier Cotco qui oppose l’Etat du Cameroun à la République du Tchad aura à la fin permis de faire tomber des masques. Démontrant in fine, malgré toutes les rumeurs les plus folles et invraisemblables, que le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh est bel et bien en phase avec le président Paul Biya pour être son loyal et fidèle serviteur...

Pour sa part, « Biya Franck Emmanuel : personnalité la plus appréciée de 7 à 77 ans ». Bien que le fils aîné de l’actuel chef de l’Etat soit distant des affaires politiques, son charisme, sa discrétion ainsi que son sens de partage essayent avec véhémence de faire de lui, l’homme sur qui toutes les tranches d’âge pourraient dans l’avenir compter car d’après certaines indiscrétions, dignes de sources sûres, il serait pour le moment la personnalité capable de soigner les différents maux dont souffrirait actuellement notre pays. Ecrit Kamaroes

A l’Assemblée Nationale, « Jean Michel Nintcheu accable Laurent Esso ». Pour le journal La Nouvelle, Le ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux a eu des sueurs froides devant la représentation nationale la semaine dernière. Interpellé par le député Jean Michel Nintcheu lors de la phase des questions orales, les réponses de Laurent Esso n’ont pas convaincu grand monde.

L’Affaire Danpullo contre Mtn refait surface avec « Les Sud-Africains méprisent la Justice et les institutions camerounaises ». Le journal l’Equation indique que ‘’ Qui vient à la Justice doit venir avec les mains propres ‘’ : Les faits dans cette affaire sont dignes d’un grand braquage jamais vu même dans les films les plus surréalistes. Il est question d’une grosse spoliation des actifs du consortium des sociétés Bestinver dont Baba Ahmadou Danpullo est le promoteur en Afrique du Sud. Et le journal Le Soir s’exclame « Non ! Baba Danpullo n’a pas menti à la Justice camerounaise ». Comme le prétend une certaine presse, il n’a jamais été question d’incapacité de remboursement du crédit obtenu par Baba Danpullo auprès de la First National Bank (FNB). Cette banque, en effet, n’a simplement pas supporté qu’un africain et de surcroit un noir, puisse posséder des biens d’une telle valeur, et a décidé de mettre le grappin dessus…



Sur le plan des Logements sociaux « La Sic veut conjurer les dysfonctionnements du mandat de gestion ». Une mission d’inspection effectuée à la représentation régionale de Douala par le Directeur général de la Société immobilière du Cameroun, du 12 au 16 juin dernier, en présence des autorités administratives et municipales de la ville, a permis de recenser de nombreuses entraves à la saine gestion des cités sous son contrôle, et d’y rechercher des solutions idoines. En ligne de mire, la sécurisation foncière de son patrimoine, les problèmes d’assainissement, l’exécution du mandat de gestion, et la coordination des activités de la délégation régionale. Relève Sans Détour

Le Médecin revient sur Formation des personnels médico-sanitaires pour parler de « Soins d’harmonisation ». Harmoniser et améliorer la qualité des enseignements étaient le cœur du menu des travaux de la 24ème session du Conseil de Direction des Etablissements de Formation des personnels médico-sanitaires, tenu le 14 juin 2023 à Yaoundé. La mise en place d’un cadre pédagogique optimal en vue d’améliorer l’encadrement des apprenants est l’un des options prônées par le Ministre de la Santé Publique.