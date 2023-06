FRANCE :: Prédication du dimanche 18 juin 2023 par le Rév. Dr Joel Hervé BOUDJA

Textes : Exode 19, 2-6 ; Romains 5, 6-11 ; Matthieu 9,36-10,8

Aujourd’hui deux paroles ont retenti à nos oreilles et nous devons d’autant plus écouter ce que le Seigneur vient de nous dire : si nous entendons sa voix, nous serons son bien le plus cher.

Voici la première de ces paroles : La preuve que Dieu vous aime c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. Vous avez reconnu l’épître de Paul aux Romains. Et voici la seconde, c’est Matthieu qui parle : Jésus voyant les foules fut pris d’une grande pitié pour elles, parce qu’elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger.

A entendre cet évangile, l'on croirait presque un extrait d'un journal parlé d'aujourd'hui : tant de gens sont désemparés, les foules sont perplexes sur les possibilités d'emploi, les gens sont fatigués de se battre pour vivre, respirer mieux, manger à leur faim, de chercher un endroit où vivre en paix. Tableaux et images de foules qui ne savent parfois plus à quel saint se vouer ; réaction aussi fréquente de notre part d'une espèce d'impuissance à rectifier ces situations devant lesquelles souvent nous restons assis.

Rien de nouveau sous le soleil, me dira-t-on ! Eh bien si ! Jésus est arrivé ; son attitude est nouvelle : il est d'abord pris aux entrailles ; ce n'est pas simplement de la pitié (mauvaise traduction pour la façon dont nous comprenons aujourd'hui ce mot.) En fait, il ressent cette désespérance dans ses tripes, dirions-nous familièrement. Elle devient sienne, il en souffre comme ces foules.

Il est ému et en même temps mû par ce type de compassion qui fait qu'on ne se contente pas de paroles lénifiantes (calmantes), mais qu'on fait quelque chose, qu'on bouge en se mettant à côté de ceux qui souffrent : Jésus s'émeut et il se meut. Pas d'analyse théorique, mais il réagit avec son cœur qui le pousse à agir. Cette situation le provoque et lui rappelle que sa mission est de redonner vie à l'humanité, qu'elle devienne heureuse de vivre et d'aimer : c'est cela le salut.

Alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés à en mourir ! À la vue de la foule abattue, Jésus est pris de pitié ! L’enseignement de ce dimanche c’est ce regard de Dieu sur nous. Il trouve notre humanité fatiguée, abattue, désorientée. Il la voit tourner en rond comme dans une cage, sans perspectives ni espérance, se heurtant à ses limites et à ce butoir de la mort qui rend tout si précaire. Nous aspirons à l’éternité et nous pataugeons dans la boue. Nous rêvons de grandes choses mais le quotidien nous submerge et nous étouffe. On ne vit pas, on survit !

Jésus en son cœur divin en est bouleversé ! Et dans son cœur humain, il expérimente et partage cette détresse. Mais il n’en prend pas son parti. Lui de condition divine, lui qui voit les choses du point de vue de Dieu, nous assure que la moisson s’annonce abondante, même si les ouvriers sont peu nombreux. Et il choisit et appelle lui-même les ouvriers nécessaires. Il ne nous abandonne pas mais nous confie aux pasteurs dont nous avons besoin pour nous guider : ce sont ces Douze dont les noms sont cités. Et il leur confie des pouvoirs quasi-divins : guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons ! Quand j’ai écouté cela, je me suis demandé dans mon for intérieur et en toute honnêteté, si aujourd’hui les pasteurs guérissent vraiment les malades, ressuscitent les morts et chassent les démons ? Je vous ferai une confidence à la fin de cette prédication.

Jésus les envoie au cœur de cette foule abattue. Il leur confie d’abord et avant tout la Mission de parler au nom de Dieu, de dire cette parole qui relève, qui redresse, qui rend la vie, car cette parole est de Dieu. Il leur confie la mission de rassembler ceux qui erraient sans but et de les inviter nommément à entrer dans son Royaume.

Mes frères, nous avons été et nous sommes les premiers bénéficiaires de cette intervention miséricordieuse et compatissante de Dieu. Nous sommes le peuple jadis dispersé et abattu, mais aujourd’hui relevé et rassemblé. C’est à nous que furent envoyés les Douze apôtres, à nous qu’ils ont adressé la parole de la vie, chez nous qu’ils ont guéris des malades et chassé des démons. C’est à nous que Dieu, par le Christ Jésus, a transmis sa propre vie, nous qui étions pécheurs. C’est à nous aussi qu’il confie maintenant le ministère de la compassion, de la miséricorde et de la réconciliation.

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement (Mat 10 : 8)

Quel rôle jouons-nous dans l'évangile d'aujourd'hui ? Sommes-nous des apôtres, envoyés donner aux autres, ou sommes-nous des brebis, fatiguées et abattues ? Avons-nous quelque chose à offrir aux gens, ou avons-nous plutôt besoin de recevoir ? Les deux sont vrais. Parfois, nous pouvons donner ; parfois, nous avons besoin de recevoir. C'est humain ; nous ne sommes pas autosuffisants, nous sommes faits pour recevoir et donner, et nous devons normalement recevoir avant de pouvoir donner.

L'évangile même nous le dit. Vers le début de l'extrait d'aujourd'hui, Matthieu les douze « disciples », c'est-à-dire des étudiants qui doivent recevoir de leur maître Jésus, qui ont besoin d'être nourris et formés. Puis, quand Jésus est sur le point de les envoyer guérir et proclamer le royaume des cieux, Matthieu les appelle « apôtres ». Le mot grec signifie « envoyé » ; les douze sont maintenant ceux qui sont envoyés apporter quelque chose aux autres.

Les douze ont reçu, maintenant ils doivent donner. Mais pourquoi Jésus souligne-t-il qu'ils doivent donner gratuitement, comme ils ont reçu gratuitement ? Pourquoi pas vendre ce qu'ils ont à donner ? Si vous êtes malade, vous allez voir le médecin, il vous soigne, vous lui donnez quelques francs. Comme cela, il y a un échange, et vous en profitez tous les deux. C'est ça le commerce, et c'est cela qui nous enrichit et nous rend heureux, n'est-ce pas ? Pourquoi les disciples doivent-ils donner gratuitement ?

Moi, j'aime beaucoup la musique, ce qui implique que j'achète des CD. Si vous me vendez un CD, il y a un simple échange économique de biens matériels : moi, je reçois le CD, qui devient le mien ; vous recevez mon argent qui désormais vous appartient ; nous sommes quittes. Le CD ne vous appartient plus, le lien qui existait entre le vous et le CD est rompu ; de même, l'argent ne m'appartient plus. Mais si vous me donnez gratuitement le CD, il existe toujours un lien entre vous et le CD ; je le reçois comme un don de votre part. D'une certaine manière, vous vous donnez à moi en me donnant ce CD, et je vous reçois en le recevant ; je vous accepte en acceptant ce que vous m'offrez, et le fait de donner et d'accepter crée un lien entre nous dont le CD est le signe. Ce petit disque peu important devient ainsi porteur d'une réalité spirituelle qui est essentielle à la vie humaine.

Chaque fois que nous recevons un don, nous recevons aussi un don plus important, nous recevons la personne qui nous le donne. (C'est pourquoi, si quelqu'un que nous n'aimons pas veut nous donner un cadeau, nous hésitons, refusons même ; nous savons que, si nous acceptons le don, nous acceptons aussi la personne.) C'est ce jeu de dons de soi-même, qu'ils soient grands ou petits, qui nous enrichit mutuellement.

Si, en acceptant un don, je n'y vois que la chose qui m'est donnée, je suis aveugle à une réalité plus essentielle. Si je ne veux recevoir que la chose, je m'appauvris parce que je me rends incapable de recevoir la personne qui me la donne. Si je reçois beaucoup de cadeaux, je peux croire m'enrichir en amassant des choses, mais en réalité je m'appauvris. Si je suis ainsi aveugle, si je ne comprends pas ce qu'est vraiment un don, je serai aussi incapable de donner vraiment, je ne pourrai donner que des choses. C'est là la pauvreté du matérialisme, la pauvreté de certains riches qui ne savent que vendre et acheter, qui ne savent recevoir que des choses.

Bien-aimés dans le seigneur,

Dans l'évangile, Jésus ne se vend pas, il donne gratuitement ; c'est-à-dire qu'en donnant il se donne, à ce point qu'il va donner sa vie. Et Jésus est l'image de Dieu. Dieu ne se vend pas ; il nous comble de dons, et dans tous les dons que Dieu nous donne, le plus important et le plus grand est Dieu même. Les premiers disciples ont reçu ce don, c'est-à-dire ils ont reçu Jésus, gratuitement. C'est cela qui les a rendus capables de donner, à leur tour, gratuitement, de se donner aux autres.

Ce jeu de dons mutuels n'est pas une limite malheureuse de la vie humaine ; il ne serait pas préférable de vivre sans se donner. C'est plutôt ce qui fait vibrer la vie humaine, ce qui la fait chanter. Savoir donner et savoir recevoir, savoir se donner et savoir recevoir les autres, c'est un élément essentiel de la musique et de l'harmonie de notre vie.

Pour terminer, je vais vous faire la confidence que je vous ai promis tout à l’heure. Quand j’étais jeune pasteur, j’étais dynamique et fougueux. Je pensais que je pouvais changer le monde. Je fréquentais un grand frère qui était pasteur pentecôtiste. Il avait beaucoup de zèle et de foi pour le Seigneur. Je l’accompagnais souvent faire des campagnes d’évangélisation de quartier en quartiers. Et dans l’un de ces quartiers, il y avait une maison qui était hantée et inhabitée depuis 25 ans. C’est là-bas que ce pasteur a choisi d’aller faire son combat.

Arrivés sur les lieux, nous avons encerclé la maison et nous nous sommes mis à chanter et à prier. A un moment donné, ce pasteur m’a demandé de l’accompagner à l’intérieur de la maison et j’ai refusé. Il a cassé la serrure de la porte et est entré dans la maison. Nous continuons de chanter et de prier. Au bout d’une heure de combat, le pasteur est ressorti nu et presque mourant. Les démons l’avaient proprement tabassé et il avait les blessures et du sang qui coulaient partout sur son corps. Et la première réaction que nous avons eu était de détaler. Et depuis ce jour-là, quand une personne me dit qu’il a des démons en lui et qu’il souhaiterait que je le délivre, je l’oriente plutôt vers un pasteur ou prêtre exorciste pour faire le travail. Vous me poserez la question de savoir pourquoi je ne peux pas le faire ? Je vous répondrai en toute sincérité et sans complexe que je n’ai pas le don de chasser les démons. Par contre, j’ai d’autres dons spécifiques que le Seigneur m’a gratifié. Admettons que j’accepte de le faire, si je chasse le démon et il vient entrer dans mon corps, je fais comment ?

Guérir, c'est transformer, éliminer les causes du mal pour vivre tout simplement, réaliser avec le Christ l'essentiel de sa mission, lui qui a dit : « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en plénitude ». Le travail de la moisson nous attend tous, avec pour seul salaire la joie de guérir et de faire vivre.

Demandons au Seigneur de nous utiliser pour sa moisson, mais avec les dons qu’il a donnés à chacune et chacun de nous. Amen.