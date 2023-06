CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Des appels à la candidature de Paul Biya lancés à l’Est :: CAMEROON

Profitant d’un meeting de remerciement suite à la nomination de Blaise Moussa à la tête de la Camwater le 10 juin 2023, les Chefs traditionnels, les jeunes, les femmes et les partis politiques de la majorité présidentielle ont remis leurs appels à Gaston Eloundou Essomba, représentant personnel du SG du comité central.

Pour réussir son coup politique, le comité d’organisation de l’évènement a d’abord prévu une séquence spéciale dans le programme et invité un nombre impressionnant des membres du gouvernement. Ainsi, on pouvait noter la présence de Joseph Le de la Fonction publique et de la réforme administrative, Mme Mbah Acha née Fomundam Rose NgwarI, ministre délégué à la Présidence chargé du Contrôle supérieur de l'Etat, Gabriel Mbairobe de l'Agriculture et du développement rural, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, Jean De Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des sceaux et Armand Ndjodom, Secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, chargé des routes.

Ajouté aux membres du gouvernement, le comité d’organisation a fait venir à Bertoua, les 33 sections RDPC que compte la région de l’Est Prenant la parole en premier lieu, Sa majesté Bertrand Effoudou 3, Chef supérieur de 1er degré des Maka Bebend à Atok dans le département du Haut-Nyon déclare que « nous la notabilité traditionnel, demandons avec insistance au NnomNgui d’être notre candidat à l’élection présidentielle de 2025».

Pour soutenir sa thèse, Sa majesté Bertrand Effoudou 3 qui dit parler au nom de tous les Chefs de l’Est et en concertation avec des Chefs de la région de l’Ouest et du Nord-Ouest présents à la cérémonie, présente Paul Biya comme celui qui assure le développement harmonieux du Cameroun dans la paix et qui a surtout apporté des réformes remarquables et la modernisation du commandement traditionnels avec à la clé, sa présence dans les institutions de la République (Assemblée nationale, Sénat et les conseils régionaux).

Deuxième orateur, le président départemental de la Kadey du conseil national de la jeunesse (CNJC). « Pour l’élection présidentielle à venir la jeunesse de l'Est, supplie le président Paul Biya à être leurs candidat », lance-t-il Pour le porte-parole des jeunes, « c’est au vue de l'ensemble des opportunités dont ne cesse d'offrir le chef de l'Etat à la jeunesse camerounaise, notamment le Plan triennal spécial jeune ( PTS-Jeune ) qui a permis à plusieurs jeunes de s'insérer dans le monde professionnel» que leur choix a été fait.

A son tour, la sénatrice Marlyse Aboui de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (l’ANDP) parlant au nom des femmes a surpris tout le monde en déclarant que « toutes les 33 sections OFRDPC de l’Est, les sections l’UNDP, FSNC et PADDEC sont derrière Paul Biya pour l’élection présidentielle de 2025 ». Pourtant, on la croyait militante de l’opposition. Pour boucler le chapitre des appels, Joseph Le s’est justifié au nom des populations de l’Est que « depuis l’accession du président de la République à la magistrature suprême, la région de l’Est dans son ensemble n’a cessé de bénéficier de sa grande générosité. Il a définitivement sorti le Soleil levant de l’ombre ».

L’ensemble de ces appels à candidature a été remis à Gaston Eloundou Essomba, représentant personnel du secrétaire général du comité central du RDPC pour transmission à qui de droit. « La séquence dédiée à l’appel à la candidature du président de la République est un temps fort de ce meeting et j’en suis honoré pour être un témoin privilégié et je me ferais l’obligation de la transmettre dans sa globalité à son destinataire», a indiqué Eloundou Essomba. Pour le reste, les différents orateurs ont félicité Blaise Moussa pour sa nomination. Ils ont par ailleurs souhaité que le nouveau DG de Camwater met sa riche expérience professionnelle au service de cette entreprise afin que les camerounais puisse avoir accès à l’eau potable.