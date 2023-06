CAMEROUN :: Vous avez dit…Vigiles :: CAMEROON

Ah… ces jeunes gens, hommes et femmes recrutés après de dures épreuves ! Faites un tour au parcours vitae de Douala pour les voir ramper à plat ventre comme des serpents, soulever de lourdes charges, s’embourber dans la boue comme des porcs en porcherie mal entretenue du village !

Le vigile… cet homme, cette femme obligée de revêtir une nature qui n’est pas sienne.

Il doit être souriant, disponible, poli, respectueux, toujours prêt à aider, faire les « atalakou » …

Mais, est-ce cela la fonction du vigile ?

N’est il pas l’agent de sécurité chargé de veiller sur le lieu qui l’abrite ? Avoir les yeux bien ouverts, être très attentif et toujours prêt à réagir ou anticiper sur certaines situations pouvant mettre en mal son lieu de travail et ceux qui y sont ?

Lorsqu’il est utilisé pour les commissions à n’en point finir contre quelques pièces de remboursement, à quel moment assure t - il la sécurité ?

Faites un tour pendant les heures de pauses dans les entreprises et constatez vous-même.

Lorsqu’il doit porter le sac de son patron jusqu’à ce qu’il finisse son long appel téléphonique, comment va-t-il avoir les yeux ailleurs que sur la mallette et la voiture du boss ?

Lorsqu’il est sollicité pour aller vider la poubelle, qui assure la sécurité en son absence ?

Lorsque Madame l’embarque dans sa voiture pour aller faire les courses, est il toujours vigile ?

Au finish, utilisé ainsi, quel sort lui réserve t - on quand le pire survient du fait de son absence au poste !

Rien d’autre que le chômage immédiat et parfois accompagné des poursuites judiciaires !!

On dresse de longs rapports auprès de son entreprise non sans l’accuser faussement de plusieurs autres fautes.

Les entreprises qui les emploie sont censées vérifier l’effectivité en poste de ceux-ci, c’est le boulot du contrôleur !! Ah… le fameux contrôleur

Lorsque ce dernier trouve la situation et client déclare lui glisse une bonne bière bien fraîche, le contenu du rapport est déjà connu : l’agent était bel et bien en poste !!

Pourtant si le vrai rapport est rendu, en cas de problème, il fera office de preuve et ce sera l’occasion pour l’entreprise de rappeler au client quelles sont les missions du vigile posté chez lui mais… Hélas !

On se contente de l’argent que verse le client pour sous payer ensuite le vigile surexploité par les deux protagonistes

Le vigile mérite du respect non seulement de son employeur mais aussi de celui chez qui il est posté.

Il serait temps que ses employeurs veillent sur le traitement qu’on leur réserve sur le terrain.

Quant à leur paie, elle n’est qu’une moquerie mais c’est du business et les vigiles l’ont accepté de leur propre gré… la conjoncture aidant !

Cependant, améliorer leurs conditions salariales ne ferait que convier plus de personnes à exercer ce métier et diminuer le nombre de chômeurs car il faut le dire, les recrutements se font tous les jours.

Pourquoi ?

Parce qu’ils démissionnent, abandonnent leurs postes de travail tous les jours pour mauvais traitements à la fois de la part des patrons que des clients

Aujourd’hui où le harcèlement se pratique comme de l’air que nous respirons, les vigiles , quelque soit leur genre, n’en sont pas épargnés et parfois vivent de terribles scènes !

Hélas que certains vendent leur silence contre quelques billets