CAMEROUN :: Cinquantenaire de l’Esstic : la cérémonie de remise des diplômes prévue le 16 est reportée :: CAMEROON

L’information a été relayée hier 14 juin par des délégués de promotion après un communiqué du directeur de l’école.

Des diplômés de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) étaient parés pour recevoir leur sesame. Costumes, accessoires dignes de cérémonie de graduation (chapeaux et écharpes) apprêtés avec le plus grand soin.

Un communiqué signé le 13 juin 2023, par le directeur de l’Esstic, le professeure Alice Nga Minkala, annonce le report de festivités marquant l’année 50 de l’Esstic. Une nouvelle qui passe mal dans pour certains quand d’autres essayent de comprendre et ne perdent pas l’enthousiasme de départ. Dans ledit communiqué, le directeur évoque les « contraintes des calendriers des autorités ».

L’apothéose prévue le 16 juin courant, il faut attendre que la prochaine date soit communiquée. Selon des sources concordantes, l’agenda du ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, ne cadrant plus, serait à l’origine de ce décalage. « Cette cérémonie aura plus d’ampleur si le Minesup est présent », a réagi un délégué.

Le directeur mentionne que « l’engouement manifesté par les différentes parties prenantes, avant et pendant la semaine des métiers et les autres activités organisées en prélude à la célébration du cinquantenaire de l’Établissement, et les contraintes de calendrier des autorités, obligent à un léger décalage de l’évènement et à une délocalisation des manifestations vers un site offrants plus de commodités ». Mentionne dans la foulée que les autres articulations prévues en prélude se poursuivront, à l’instar du colloque sur le Covid-19, qui se tiendra au sein du campus du 15 au 16 juin 2023.

La cérémonie solennelle de remise des diplômes concernait les cinq dernières promotions de toutes les cinq filières de l’Esstic : journalisme, communication des organisations, édition, publicité, documentation.

Malgré ce report, il n’en reste pas moins que l’Esstic créée en 1971, soit toujours positionnée comme leader de la formation des métiers de la communication et de l’information en Afrique subsaharienne.