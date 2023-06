ROUMANIE :: Un diplomate européen traite les Africains de singes, Moscou s’insurge :: ROMANIA

Un ambassadeur roumain s'était fait remarquer de la plus triste des manières en traitant les Africains de singes. Des propos condamnables, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Pour elle, cette sortie hasardeuse reflète ce que l'Occident pense réellement des Africains.

La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a condamné les propos de Dragos Viorel Tigau, ambassadeur roumain au Kenya, qui avait comparé ses collègues africains à des singes.

"Nombreux sont ceux qui soupçonnaient déjà ce que l'Occident pense de l'Afrique [même avant cette réaction du diplomate roumain-ndlr]. Mais comparer les diplomates africains à des singes alors qu’il est accueilli sur le continent africain est, bien entendu, une impasse totale.", a-t-elle écrit sur sa chaîne Telegram.

Selon elle, ceux qui croient que le fascisme moderne et le néonazisme n’existent pas ont tort: "c'est l'idéologie sous-jacente de l'establishment politique de l'Occident".

Le "beau jardin" et le "jungle sauvage"

Mme Zakharova a rappelé les propos de Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, selon lesquels le monde est divisé en "beau jardin" et en "jungle sauvage", ainsi que la déclaration commune de l'Union européenne et de l'Otan selon laquelle celles-ci ont l'intention d'utiliser tous les instruments "au profit d'un milliard de leurs citoyens".

"Ainsi, semble-t-il, après ces aveux monstrueux, les diplomates européens auraient pu ajuster leur rhétorique. Mais la nature fait son œuvre et jaillit", a-t-elle conclu.

Scandale diplomatique

Le 26 avril dernier, lors d’une réunion à Nairobi, l’ambassadeur roumain Dragos Viorel Tigau, avait déclaré: "le groupe africain s’est joint à nous" en voyant un singe à proximité.

Les diplomates africains avaient condamné le comportement du diplomate roumain et publié une déclaration soulignant l'importance de créer une atmosphère de respect mutuel, de compréhension et de sensibilité dans la sphère diplomatique. Macharia Kamau, ex-vice-ministre des Affaires étrangères du Kenya, avait dénoncé sur Twitter "une véritable honte d'avoir tenté de dissimuler une telle ignominie, intolérable et inacceptable au XXIe siècle".

Un mois plus tard, la Roumanie avait finalement rappelé son ambassadeur à Bucarest.