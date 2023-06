CAMEROUN :: Brice TCHAKOUNTE parle de la troisième édition du Salon Africain de l’Education SAED. :: CAMEROON

Le Directeur Général du Salon Africain de l’Education (SAED) a officiellement lancé la Communication sur la troisième édition de ce grand rendez-vous ce Jeudi à Yaoundé. Il donne les contours.

Vous êtes Président de l’Organisation Internationale JUSA et également Promoteur du SAED, que pouvez-vous nous dire de ce projet, rendu à sa troisième édition cette année ?

Le SAED se tiendra cette année pour la troisième fois. Cela fait suite au succès des éditions précédentes, qui se sont ténues en Aout 2021 et en octobre 2022 à l’Hôtel de Ville de Yaoundé. Cette Messe Africaine de l’Education est le rassemblement international de tous les acteurs concernés pour la promotion d’une éducation non seulement de qualité et durable en faveur des populations africaines, mais également axée sur les besoins réels de notre société. C’est pourquoi le SAED se résume en cinq mots : Promotion – Education – Formation – Entrepreneuriat et Insertion. Avec la participation d’une multitude de pays, il s’agit en réalité d’une grande exposition, des B To B et B To C, des conférences et débats, des ateliers, du tourisme, de la culture, des loisirs éducatifs et bien d’autres. La première édition s’est ténue Sous le Patronage du Ministre de la Jeunesse et à mobiliser une pléiade de participants d’horizon divers. Mais depuis l’année dernière, au regard des enjeux et de l’impact fort remarquable de cette initiative, nous avons le privilège d’avoir Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement comme Parrain officiel, qui suit de très près l’évènement.

L’année passée nous avons constaté la participation de plusieurs pays et diverses institutions et entreprises. Quand est-il de cette année ?

Au fil du temps l’évènement grandi et s’améliore pour répondre aux attentes des parties prenantes. L’objectif est encore plus grand cette année. Une vingtaine de pays sont attendus, les institutions nationales et internationales, les entreprises d’ici et d’ailleurs, les universités, les écoles, les instituts de formation, les jeunes de tout horizon. Nous prévoyons en moyenne 300 exposants, 5 mille participants directs et plus de 150 mille visiteurs. C’est l’objectif, et nous travaillons pour.

Quand se tiendra cette nouvelle édition ?

Dans 02 mois exactement, soit du 13 au 20 Août 2023. L’événement se tiendra au même lieu que les deux dernières éditions, notamment à la Grande Esplanade de l’Hôtel de Ville de Yaoundé. Ceci se justifie non seulement par la notoriété du projet, mais également par le caractère prestigieux du site et son accessibilité car situé au centre-ville de Yaoundé.

Que gagne une entreprise en participant au SAED ?

Le SAED c’est l’événement qui rassemble en un lieu l’offre et la demande. Une belle occasion pour les entreprises en quête de visibilité, de clientèle, de partenaire d’affaire etc. A côté du volet éducatif, c’est également l’opportunité de faire du Business. Avec l’entrée libre et gratuite, toutes les couches sociales sont mobilisées et les milliers de visiteurs attendus sont une belle opportunité de promotion.

Comment participer à l’événement quelles sont les conditions à remplir ?

Il faut se rapprochant du Comité d’Organisation et en précisant la nature de l’implication souhaitée, ils vous donneront des détails précis car cela varie d’une activité à une autre.

Quelles sont les activités de cette année ?

Une Grande Exposition avec plus de 300 exposants ; des séminaires et divers ateliers qui traiteront des questions d’éducation, d’entrepreneuriat, de leadership, de paix, de formation, d’insertion, de patriotisme etc. ; Une bourse de l’emploi pour l’insertion professionnelle des jeunes ; Divers Concours pour la formation et la promotion des talents africains ; des B To B et B To C ; Un Village d’Enfant avec plusieurs Ateliers ; Divers Loisirs attractifs et éducatif ; des Animations socio-culturelles et festives ; Ainsi que bien d’autres car je ne pourrais tous les cités. Contacts +237 690 621 036 / 670 361 082 / 620 241 133 ou par e-mail