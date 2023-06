CAMEROUN :: Combat Danpullo-Mitwa Ng’ambi : un pugilat sur tapis vert. :: CAMEROON

Le conflit qui oppose Mtn Cameroun à Bestinver n’a pas encore donné sa copie. Mitwa Ng’ambi, la Directrice de Mtn a fait une sortie au cours d’une conférence de presse pour dénoncer un braquage. Seulement Ahmadou Baba Danpullo de Bestinver n’a pas encore dit son dernier mot.

Le quotidien Le Messager indique que MTN hausse le ton : et s’interroge « Danpullo a-t-il menti ? ». L’opérateur de téléphonie mobile dénonce la saisie de ses comptes bancaires. C’était au cours d’un point de presse avant-hier au siège de l’entreprise à Akwa.

Pour le quotidien Le Jour, « Mtn Cameroon dénonce un braquage ». Le célèbre opérateur de téléphonie mobile se plaint de ce que depuis septembre 2022, ses comptes bancaires sont saisis, en exécution de plusieurs ordonnances non contentieuses signées par le président du TPI de Douala-Bonanjo. Il s’agit de « La vérité selon Mtn » précise l’Essentiel du Cameroun. Les dirigeants de Mtn Cameroon étaient devant la presse, le mercredi 14 juin 2023 à Douala pour faire la lumière sut la saisie de ses comptes bancaires et de ceux de Chococam par Ahmadou Baba Danpullo. L’affaire qui dure depuis dix mois s’est transformée en une guerre Juridico-diplomatique avec l’Afrique du Sud. Des conséquences socio-économiques graves sont à craindre. (L’Essentiel du Cameroun P.3)

Disparition de John Fru Ndi intéresse Le journal Essingan par « Les hommages du Grand Sud ». Du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et secrétaire général adjoint du Comité central du Rdpc, Grégoire Owona au vice-président du MRC, Emmanuel Simh en passant par Me Akere Muna, Calixte Beyala,Cabral Libii, tous reconnaissent au Chairman son patriotisme et sn attachement au Cameroun.

Cependant qu’au Parlement, « Les sénateurs de l’Est en mission commandée ». Une assise organisée avec les responsables des collectivités territoriales décentralisées à Bertoua leur a permis de recueillir leurs suggestions et des propositions pertinentes en vue d’accélérer le processus de décentralisation et le développement local écrit le quotidien Le Messager

Sur la Décentralisation Cameroon Tribune annonce « Le show des régions ». L’Assemblée générale de l’Association internationale des régionales francophones, couplée aux rencontres économiques Africa 2023, a été ouverte hier par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, au nom du président de la République. Les dix régions du Cameroun ont ainsi l’occasion de présenter leur potentiel aux autres pays et aux opérateurs économiques.

Dans le département de l’océan, le Quotidien Echos Santé dit que « La ville de Kribi a urgemment besoin d’une banque de sang ». Le cri d’alerte a été lancé par le Dr Patrick Ngou, président de l’Association Green Heart Cameroon et par ailleurs Pédiatre à l’hôpital de District de Kribi, au cours d’une collecte de sang lancée dans la Commune de Lokoundjé. Une initiative du Centre national de transfusion sanguine du Cameroun qui veut diminuer le déficit de sang de 50% dans notre pays.