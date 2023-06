CAMEROUN :: Le peuple Banen en communion pour le retour à ses origines :: CAMEROON

Les conflits ayant précédés l’indépendance du Cameroun ont charrié des déplacements des populations. En particulier le peuple Banen de l’arrondissement de Yingui dans le département du Nkam région du littoral a été contraints, pour leur propre sécurité de se déplacer des villages vers les zones urbaines sécurisantes. A l’instar de la foret d’Ebo qui a été vidée de son capital humain.

Ces populations éparpillées et installées dans diverses parties du pays avaient été déguerpies de leur terroir au début des années 1960. Dans un arrêté actant leur déguerpissement, les autorités de l’époque ont évoqué la volonté de pacifier cette partie du pays qui était proche des zones de maquis et en proie à des luttes d’indépendance, avec la promesse de les réinstaller une fois le calme revenu. Ces migrations commençaient à être lassante et le besoin de retrouver leurs origines pressant lorsque Le Président Paul BIYA autorise le projet de retour des populations déplacées de la Forêt d’Ebo’o dans leurs villages d’origines respectifs.

La décision historique du Chef de l’Etat, plus de 60 ans après, est donc la concrétisation d’une promesse longtemps attendue et espérée par ces populations Banen qui ont vu planer la menace de transformer leur terroir en parc, scellant définitivement tout espoir de retour aux sources.

En attendant de s’accorder et de s’organiser sur les conditions d’un retour progressif des populations concernées vers leur terroir ancestral et sur les conditions d’un repeuplement des cantons NDOKBIAKAT, NDOKTOUNA et LOGNANGA (principalement concernés), les Chefs de Cantons, les Chefs de villages (Chefs de troisième degré), les élus locaux, les élites et les populations organisent un grand meeting de remerciements au Chef de l’Etat. Le Meeting aura lieu le samedi 17 juin 2023 à Douala-Bassa PK11,à 13H précise.