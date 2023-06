CAMEROUN :: ADIEU A GABREL NANJI DECEDE CE JOUR PAR ACCIDENT DE CIRCULATION :: CAMEROON

La nouvelle de la disparition de l’humoriste Gabrel Nanji ce jour provoque une onde de choc dans l’opinion publique camerounaise. Cet artiste humoriste a été victime d’un accident mortel sur l’axe lourd, plus précisément le tronçon Puma Edea.

C’était un artiste connu, il le restera. Sa corpulence faisait qu’il ne passait pas sans être vu. Un artiste disponible qui accompagnait d’autres sur la voie de la réussite, et qui aimait les couleurs de son pays. À la récente coupe du monde, ils étaient presque avec Vanister la mascotte du Cameroun dans ce grand rendez-vous du football, où partout, ils arboraient les couleurs du Cameroun comme vêtement de séjour.

Il laissera difficilement indifférents ceux qui l’ont vraiment connu. Au Cameroun où je l’ai vu évoluer comme artiste, il s’est toujours comporté comme un comédien qui voulait rire d’abord dans toutes ses interventions, un homme généreux, un gentil homme qui assistait ses proches, au Qatar le jeune Vanister lui dédie une chanson que vous retrouverez sur cette vidéo https://o-trim.co/grb

ET séance tenante, il montre tous les traits de sa générosité, de son affabilité et de ses souvenirs d’homme battant.

Ceux qui ont côtoyé Nanji vous diront que lorsqu’on le rencontrait, il vous mettait directement en confiance.

C’était un artiste, c’était un homme bon, dans le sens que donnaient les Romains à ce mot. Il avait un sens élevé du devoir dans l’humour et s’engageait dans toutes les soirées pour le rayonnement de l’art. Souvent, il mettait sa propre voiture à la disposition des personnes nécessiteuses, sur des routes comme on le sait, très souvent impraticables. Comme il le disait lui-même, il était une âme bénie. Cette expérience unique nous a enrichis sur un artiste extraordinaire plein de générosité et d’entregent.

GABREL NANJI était passé maître dans l’art de raccourcir le temps. Ses déplacements se faisaient en voiture dans des vitesses incontrôlées, il roulait extrêmement vite, ceci montrait des journées remplies d’activités les plus diverses au service des autres ; comme s’il ne savait pas être fatigué, comme si ses journées à lui comportaient plus de vingt-quatre heures.

C’est ça qui lui coûte la vie aujourd’hui ; se mettre au service des autres. Artiste complet, grand danseur, grand comédien, il aimait le bruit, mais sans toutefois nuire les autres, il était un homme sobre qui aimait les gens. Son charisme s’imposait, mais il ne se prenait pourtant jamais la tête. Il entre dans l’équipe des grands humoristes comme Jean Michel Kankan, Antonio, Essindi Mindja, Massa Batré qui sont aujourd’hui dans l’au-delà.

Tous peignaient la société, c’est une sorte d’amour de la vie, pour son changement, c’était chérir la vertu en montrant les travers de la vie. Il vivait comme les anciens une vie de sagesse, dans ce sens qu’il cherchait à rendre ses proches heureux, à partager son savoir et son talent, c’est pourquoi on retiendra qu’il a aidé les gens à mieux s’organiser et à mieux vivre.

Nanji a marqué son temps. Il a fait bon usage des dons qu’il a reçus de DIEU comme lui-même aimait à le dire.