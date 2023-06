Qui veut braquer les 14 milliards de MTN Cameroun ? :: CAMEROON

L’histoire fait des vagues dans le landerneau économique aussi bien que les milieux des médias. Les comptes opérationnels de la société de téléphonie mobile Sud-Africaine sont bloqués par la société Bestinver. Son seul crime : etre une societe d’origine Sud-Africaine. Dix mois que ça dure et le staff dirigeant de Mtn Cameroun a dit son dépit au cours d’un point de presse donné à Douala.

MTN Cameroun ne se porte pas bien, cette situation dure depuis le mois de septembre 2022, Ce jour-là, ses comptes compte ont été scellés par le tribunal de Douala, capitale économique du Cameroun ou est situé le siège de la société. Au total, près de 14 milliards bloqués. Avec elle, une autre société Sud-Africaine Chococam basée à Douala. La raison de cette mise sous scellés prend ses origines dans une bataille juridique entre Bestinver à ses Sociétés associées.

MTN indique que « Comme l’ont rapporté les médias, nous savons de Bestinver a reçu des prêts de son banquier en Afrique du Sud et que, n’ayant pas rempli ses obligations, le Banquier a légitimement procédé à la saisie de certains de ses actifs que la société avait mis en garantie » Un fait vérifié par les documents des tribunaux Sud-Africains. Cette rocambolesque affaire qui oppose deux privés à laquelle Mtn est mystérieusement impliquée a mis en branle toute une entreprise qui s’offusque « le blocage de nos comptes opérationnels continue de poser un risque sérieux pour les opérations commerciales et une menace supplémentaire pour notre capacité à continuer d’investir dans le réseau »

Une menace réelle sur le tissus économique et les emplois quand on sait que « Mtn Cameroun emploie directement plus de 800 Camerounais et près de 200 000 autres à travers différents accords de partenariats » Elle est d’autant plus pressante que la justice est passée à la vitesse supérieure en sommant les partenaires bancaires de l’entreprise de « transférer les fonds sur le compte du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo »

Avec cette décision de justice qui semble donner un coup de semonce à Mtn dans ce qui s’apparente comme une « tentative de braquage des fonds », Mtn reste optimiste « nous continuons à sensibiliser les autorités sur cette injustice et les risques qu’elle fait peser sur notre activité et sur l’économie nationale » en temps déterminé à utiliser « tous les moyens légaux pour défendre fermement les intérêts de MTN Cameroun dans cette affaire injuste et pour obtenir une résolution rapide de la crise qui en découle »