CAMEROUN :: Journée mondiale de l’environnement : La solution de Cimencam pour la lutte contre la pollution. :: CAMEROON

En partenariat avec la Mairie, les employés de Cimenteries du Cameroun (Cimencam) se sont déployés dans l’arrondissement de Douala 4ème. Au menu des activités : ramassage des déchets plastiques et plantation d’arbres. Au total, 108 kg de déchets plastiques collectés et 1000 arbres plantés.

La 50ème édition de la journée mondiale consacrée à l’environnement célébrée sous le thème « Solutions à la pollution plastique », a connu un cachet particulier à Bonaberi, dans l’arrondissement de Douala 4ème. Pour répondre au thème, Cimencam a apporté sa solution à travers deux principales activités en étroite ligne avec son engagement sociétal.

La première activité a consisté au ramassage des déchets plastiques dans la zone industrielle et au niveau de l'estuaire, qui constitue une zone d'accumulation des bouteilles plastiques. Quelques employés de la mairie de Douala IV et de la MAGZI se sont joints aux employés de CIMENCAM pour la circonstance, ce qui a permis une couverture optimale des zones ciblées. Résultat, 108 kg de déchets plastiques ont été ramassés pour être ensuite confiés à SC2R, un prestataire spécialisé dans le recyclage du plastique.

Le deuxième jour d’activité quant à lui, a consisté au planting d’arbres dans l’arrondissement de Douala IV, afin de lutter contre la pollution de l’air. Le coup d’envoi de l’opération a eu lieu à la place Din Same de Bonaberi, en présence des autorités administratives et traditionnelles locales, ainsi que du Directeur Général de Cimencam. Au total 1000 plants de « saule pleureur » ont été mis en terre, une espèce d’arbre peu encombrante et très appréciée comme ornement.

En parallèle, une opération de planting de 2500 arbres a également été effectuée aux alentours de l’usine de Cimencam à Figuil, soit un total de 3500 arbres plantés pour le compte de la célébration de cette année.

Tel que l’a souligné le Directeur Général Xavier LEGRAND dans son allocution, Cimencam ne se contente pas seulement de produire des solutions de construction de qualité, mais travaille également à entretenir de bonnes relations avec l’ensemble de ses parties prenantes sur des sujets importants tels que la protection de l’environnement.