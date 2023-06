CAMEROUN :: Urgent: Le Roi des Batié interdit la prise d'images dans le Kia-Gnieu (officiel) :: CAMEROON

Dans une note officielle dont Camer.be a pu obtenir copie, le Roi du peuple Batié demande aux détenteurs de "Kuif-fô" de respecter le prescrit coutumier en matière de protection des lieux sacrés dans son groupement de commandement.

"Je viens par cette note, vous rappeler qu'il est formellement interdit dans Batié de prendre des vidéos à l'intérieur de la case du "Ngnieu" dans le Kia-Gnieu" a écrit Sa Majesté Tchouainkam Dada Théodore.

La plus haute hiérarchie traditionnelle n'est donc pas restée insensible aux dérives de plus en plus observées dans sa communauté. Le Roi des Batié promet d'ailleurs des sanctions aux prochains contrevenants.

La note royale parvenue à notre rédaction