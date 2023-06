CAMEROUN :: Le député Wantou Siantou sommé de payer 15,6 milliards FCFA d'arriérés de salaires à ses ex-employés :: CAMEROON

Propriétaire de la Radio Tiemeni Siantou, l'homme d'affaires et député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Lucien WANTOU SIANTOU, a été sommé de payer 15 milliards 600 millions francs CFA, représentant les arriérés de salaires et les cotisations sociales dues à ses ex-employés.

Le promoteur de Radio Tiemeni Siantou ( RTS), une radio urbaine émettant de Yaoundé, a été sommé par voie d'huissier, de verser les sommes réclamées par le "Collectif des ex - employés de la Radio Tiemeni Siantou", mené par l'animateur Laurent Serge TAMBA. La sommation d'huissier de justice reproche à Lucien WANTOU SIANTOU, le non-paiement des salaires et des cotisations sociales depuis la création de sa radio, il y a 24 ans. Milliardaire, ke promoteur de la RTS est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un institut d'enseignement supérieur, un collège d'enseignement technique ( Yaoundé), et une école supérieure polytechnique à Douala.

Des noms célèbres de la presse sur la liste des ex-employés de la RTS. L'on peut noter entre autres, Polycarpe ESSOMBA le correspondant Cameroun de RFI, Cyrille Bojiko, Simondi Barlev Bitchocka, Boney Philippe, Bouba Ngomna, Eugène Messina, Josiane Onana, Ghislain Pierre Essono, Jean Claude Ngué, Benjamin Fouda Effa, Mireille Tiako, Ngono Mbong. J. Rémy ( J. Rémy Ngono), Njoh Francis Laplage, feu Ludovic Onana, Jean Claude Mvodo, Tabi Clarkson, Éric Christian Kouam, Elvis Christian Tiague, Juliette Mbella, Aristide Abouti Ottou, Etienne Didier Onana.

Pour le moment, la Communication du groupe Siantou n'a pas encore réagi à cette actualité qui interroge sur la rectitude morale d'un homme d'affaires député de la Nation.