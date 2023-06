CAMEROUN :: Alain Foka«Pour favoriser les inscriptions sur les listes électorales, nous ciblons les événements" :: CAMEROON

Secrétaire de la Fédération départementale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) dans la Mifi, il a participé le dimanche 04 juin dernier à l’Assemblée des structures de ce parti dans la région de l’Ouest. Il se dit satisfait que la rencontre tenue à Mbouda était focalisée sur des stratégies pour une inscription massive des camerounais sur les listes électorales.

Comment procédez-vous pour favoriser les inscriptions sur les listes électorales ?

Nous avons intensifié notre campagne à l’endroit des citoyens. Nous avons distribué des tracts pour appeler les camerounais à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Le plus pertinent et efficace reste sans doute, nous appelions nos militants à communiquer auprès des publics habituels de leur association ou regroupement communautaire. Dans l’idéal, nous les invitons à sélectionner un événement ou un type de lieu fréquenté par le grand public.

Nous sommes en contact avec Election’s Cameroon (ELECAM) et des structures œuvrant pour la participation citoyenne et l’inscription sur les listes électorales. En effet, par une mise en commun de connaissances, nous pourrions maximiser le nombre des inscrits dans le département de la Mifi. Pour nous, diversifier nos interlocuteurs, nous permets de trouver les mots justes et de coller au plus proche des préoccupations du public que nous souhaitons toucher.

Pensez-vous que ça marche ?

Nous sommes optimistes. Nous t sans relâche au Mrc pour la cause citoyenne. Mais, même s’il est toujours plus responsabilisant de laisser les gens faire les démarches d’inscription eux-mêmes, nous adoptons aussi adopter la technique « inscription immédiate » en invitant, les weekends, les équipes d’Elecam, à se déployer sur les sites des grandes manifestations. Il est ainsi organisé des stands d’inscription sur les listes électorales.