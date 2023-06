Décentralisation: Toutes les mairies du Cameroun seront équipées de Postes d'Identification. :: CAMEROON

Le Président de la République SE Paul Biya a instruit au Délégué Général à la Sûreté Nationale Martin Mbarga Nguele d'équiper toutes les mairies, du moins celle qui n'ont pas encore eues des Postes d'Identification.

Désormais, il ne sera plus question d'ouvrir un poste d'identification par connaissance ou par des relations. La DGSN et le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local se mobilisent sur le terrain pour implémenter rapidement cette mesure du Chef de l'État.

Avec l'arrivée en fin 2023 du nouveau système d'identification et de production des CNI par la DGSN, la problématique des actes identitaires vient de trouver une solution énorme pour le soulagement des populations.

En attendant la mise en service des Postes Démembrés des Palais de Justice dans les mêmes mairies, les populations saluent cette nouvelle avec beaucoup de joie.