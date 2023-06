CAMEROUN :: Douala : Balafon Media honore ses employés :: CAMEROON

Le Jeudi 08 juin dernier à la Place Saint David, 13 employés de Balafon Media Group ont été décorés de médailles d'honneur du travail.

Vu leur engagement et leur dévotion ces travailleurs du groupe Balafon Media ont reçu des médailles d'honneur et du travail décernées par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Le gouverneur de la région du Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua en personne s'est chargé d'accrocher lesdites médailles sur les poitrines de ces valeureux travailleurs de Balafon.

Créé en 2011,BALAFON MEDIA est un groupe de médias camerounais constitué de Radio Balafon, Balafon Télévision et Balafon Media Agency. Pour la première fois, il a célébré son personnel. Des hommes et femmes qui pour certains depuis sa création ont mis le cœur à l'ouvrage pour l'émergence de ce jeune groupe de média qui au fil du temps est devenu une véritable marque dans le paysage médiatique camerounais.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général du groupe Balafon Media Cyrille Bojiko n'a pas caché la joie immense qu'il éprouve à avoir à ses côtés ces collaborateurs. Pour lui, c'est un plaisir d'avoir pu compter pendant 12 ans sur ces personnes, c'est très rare d'en trouver : " Je souhaite vous dire combien je suis fière, fière d'être à la tête de ce groupe Balafon Media, et cette fierté persiste depuis 12 ans avec la même ferveur. En de nombreuses circonstances, j'ai pu mesurer le respect que notre groupe de médias génère et je sais que tout le mérite revient à chacun d'entre vous..." a-t-il déclaré. Pour Cyrille Bojiko, c'est une grâce d'avoir dans son équipe des collaborateurs qui sont venus de plusieurs horizons ( STV, Équinoxe, Canal 2, Magic FM).

Monsieur le gouverneur de région du littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua en a profité pour adresser ses vives félicitations aux différents récipiendaires " Je saisis donc cette opportunité pour transmettre à ces récipiendaires du jour, les vives félicitations du président de la république...puisse leur bel exemple inspirer leurs collègues non cités à l'honneur ce jour et dont le tour j'en suis profondément persuadé viendra certainement au cours des cérémonies similaires à venir que ne manquera pas d'organiser l'administration du groupe Balafon " déclarait-il

Par la suite, il a tenu à féliciter PDG du groupe Balafon pour cet événement qui rend hommage à ces personnes qui œuvrent au quotidien pour faire avancer Balafon Media depuis 2011 . " M'adressant effectivement au promoteur et Président Directeur Général du groupe Balafon, je vous félicite pour avoir organisé cette cérémonie de récompense en reconnaissance des efforts de certains employés et ce en dépit de la difficile conjoncture économique... Un bon patron tel un bon parent doit certes savoir sanctionner quand il le faut mais il doit également savoir reconnaître le mérite de ses employés et les récompenser en conséquence." a-t-il ajouté.

Pour Emmanuel Koko, employé du groupe Balafon Media depuis plusieurs années et conseiller spécial du PDG du groupe, c'est un immense plaisir de recevoir cette reconnaissance qui est encore très rare dans un média privé. " Très content de recevoir cette reconnaissance, vous savez dans la vie quel que soit le domaine la reconnaissance est la chose la plus précieuse surtout dans un domaine où c'est la première fois dans un média privé qu'on reconnaît l'effort des travailleurs." s'est -il réjouit.

"Je ne peux que souhaiter que ça s'étende dans les autres organes de presse et entreprises pour que ce soit toujours le plus beau métier du monde" a-t-il souhaité.

À leur tour, les employés du groupe Balafon Media ont réalisé un film documentaire pour faire une surprise à leur PDG qui œuvre également chaque jour pour leur bien-être. Ce film projeté pendant la cérémonie a laissé sans voix Cyrille Bojiko qui se doutait de rien et était très heureux car celà relatait exactement leur quotidien avec des témoignages réels.

On espère revenir bientôt pour une autre cérémonie de cette envergure.