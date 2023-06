CAMEROUN :: Mort de Ni John Fru Ndi : Paul Biya adresse ses condoléances à la fille du défunt :: CAMEROON

Le président national du Social Democratic Front ( SDF), Ni John FRU NDI, a tiré sa révérence dans la nuit du 12 juin 2023. Il aura été président de ce parti d'opposition d'obédience socialiste, 33 ans durant. À 82 ans, et après une longue maladie, Ni John FRU NDI a baissé son poing légendaire à jamais.

Ce mardi 13 juin, le président de la République, Paul BIYA, a adressé un message de condoléances à Jennifer NGWE NDI, la fille de l'illustre défunt, sous couvert le gouverneur de la région du Nord-ouest.

" Madame,

J'ai appris avec tristesse, le décès de votre père, Monsieur Ni John FRU NDI, Président du Social Democratic Front ()SDF ), survenu à Yaoundé dans la nuit du 12 juin 2023.

Je tiens à saluer la mémoire de cette personnalité politique qui fut un père de famille attentionné et un patriote engagé.

Monsieur Ni John FRU NDI a été par ailleurs, un acteur important dans de la vie politique de notre pays. Sous son leadership, le SDF aura participé à plusieurs scrutins et gagné des sièges aux élections municipales, législatives et sénatoriales .

Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses proches ainsi qu'à tous les militants du Social Democratic Front, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse.

Veuillez agréer, Madame, avec mes hommages, les assurances de ma parfaite considération ", écrit Paul BIYA à Jennifer NGWE NDI, sous couvert le gouverneur de la région du Nord-ouest, Adolphe Lelé Lafrique.

Le programme des obsèques de Ni John FRU NDI reste attendu, et quoi qu'on dise, c'est la plus grande figure de l'opposition camerounais entre 1990 et 2011, qui tire sa révérence.