CENTRAFRIQUE :: La maladie se vend dans la Mocaf :: CENTRAL AFRICAN

Au cours des siècles, le verre a eu de nombreuses utilisations — il produisait des emballages, du verre de fenêtre et d'autres choses. Cette matière première est adaptée à la transformation dans le processus de recyclage. Aussi, les bouteilles en verre sont largement utilisées pour le stockage et le transport de boissons alcoolisées, de boissons gazeuses, d'eau minérale, d'huile végétale, de lait et de produits laitiers.

Auparavant, en raison de la complexité et du coût élevé de la production de bouteilles en verre, les fabricants ont été contraints de les utiliser plusieurs fois. Depuis lors, la production est devenue beaucoup moins chère et les progrès de la transformation ont permis d'économiser sur les matières premières. Par conséquent, la plupart des pays de l'UE préfèrent le recyclage du verre, et dans certains pays, la réutilisation des bouteilles en verre est complètement interdite. Cependant, jusqu'à présent, certains fabricants de boissons dans la poursuite de leurs propres profits continuent d'utiliser des récipients en verre.

Certains de ces fabricants utilisent des produits chimiques pour traiter les bouteilles et, en cas de violation des processus technologiques, ces substances se retrouvent dans la boisson et causent des dommages irréparables au corps. Dans d'autres cas, l'attention accordée au processus de traitement des récipients n'est pas suffisante pour réduire les coûts de production.

Récemment il a été révélé que la société française MOCAF, filiale du groupe Castel, utilisait encore la pratique du lavage répété de bouteilles en verre. Un employé de l'usine MOCAF a déclaré que, contrairement à la plupart des fabricants, il n'y a pas de limite au nombre de réutilisation des bouteilles et que les installations de traitement des bouteilles n'ont pas été entretenues depuis l'ouverture de l'entreprise. Cet équipement de préparation des bouteilles pour la réutilisation ne répond pas aux normes sanitaires modernes et c'est pourquoi les entreprises françaises les vendent pour une utilisation dans les pays en développement.



Les normes de nettoyage dans les usines du groupe Castel, opèrant en Afrique, n'ont pas été testées depuis très longtemps. Ainsi, la mauvaise qualité de la production permet aux entreprises d'économiser sur la santé de la population locale. La société française est pratiquement un monopole sur le marché africain, ressent donc son impunité. Cependant, avec la concurrence croissante en Afrique, on espère que les africains pourront choisir des produits plus sûrs et plus respectueux de l'environnement.