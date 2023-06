CAMEROUN :: Ni John Fru Ndi au superlatif ! :: CAMEROON

Le leader charismatique du Social Democratic Front SDF s’en est allé. L’opposant historique à Paul Biya est mort mais Son combat ne vient que de commencer.

Il s’agit d’« Un baobab s’écroule ». Pour le quotidien La Nouvelle Expression, Ni John Fru Ndi a tiré sa révérence lundi dernier à Yaoundé, une semaine après son retour d’une visite médicale à l’étranger. La maladie qui le rongeait depuis plusieurs mois a finalement eu raison du patriarche de Ntarikon. Il abandonne le combat, sans avoir vécu l’alternance politique pour laquelle il se bat héroïquement depuis 30 ans. (La Nouvelle Expression Pp.2-6)

Le journal Le Drapeau se met au garde à vous « Le Chairman est mort, vive le Chairman ». Le président du Social Democratic Front (Sdf), est décédé ce 12 juin à 23h30 à Yaoundé après une longue maladie. L’information a été rendue publique par voie de communiqué de son vice-président Joshua Osih.

Le quotidien Cameroon Tribune paraissant à Yaoundé est entré dans le bilinguisme en produisant un titre et texte dans la langue de shakespear John Fru Ndi « Emblematic SDF Leader Bows Out ». The National Chairman of the Social Democratic Front passed on in Yaounde Monday night breaking Tuesday by 11:30 at the age of 82. Aussi bien que le quotidien Mutations qui le recommande au tres haut « Power to the almighty ».

Sur la Promotion de l’homosexualité dans les médias Cameroon Tribune dit « Stop à la dérive ». Dans un communiqué signé lundi, le Conseil national de la Communication fustige la nature de certains contenus de chaînes de télévision occidentales proposées au Cameroun, et appelle les diffuseurs à les retirer de leurs offres.

Cependant qu’à Yaoundé : « Les donneurs de sang attendus au Palais des sports ce jour ». Le quotidien Echos Santé indique qu’à A l’occasion de la journée mondiale du don volontaire du sang, le Centre national de transfusion sanguine organise une campagne de collecte des poches de sang au Palais polyvalent des sports de Yaoundé ce 14 juin 2023. Tous les donneurs volontaires y sont attendus pour le prélèvement. L’objectif est de collecter au moins 3000 poches de sang pour contribuer à combler le déficit auquel le Cameroun fait actuellement face.