CAMEROUN :: Conseil d’administration de la SNH : Ferdinand Ngoh Ngoh réhabilite Adolf Moudiki 269 milliards versé au trésor public. :: CAMEROON

Le conseil d’administration de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH s’est réuni le 13 juin 2023 à Yaoundé. Deux importantes résolutions ont été prises au cours des travaux : quitus a été donné au Directeur général pour sa bonne gestion aussi bien que le gel des transactions entre la SNH et Savannah Energy.

La crise larvée observée entre la Direction général de la SNH et la présidence du conseil d’administration représenté par Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général à la Présidence de la République a-t-elle vue son épilogue ? Dans une lettre récemment adressée à l’ADG Adolf Moudiki le chef de l’Etat l’instruisait le « maintien de Madame Menguele Judith dans ses fonctions de représentante du ministère des finances au conseil d’administration de la COTCO »

Cette fin de non-recevoir de la présidence de la République était consécutive à une lettre du Directeur général Moudiki qui demandait le « remplacement de Menguele Judith dans le conseil d’administration de la COTCO » et pour cause « elle s’est illustrée par des prises de position contraires à celles du représentant de la SNH , manifestant ainsi publiquement une divergence de la partie Camerounaise sur le dossier »

La SNH avait motivé cette position dans la « perspective d’augmenter significativement sa participation dans COTCO par un partenariat stratégique avec Savannah Energy. Ce qui ne semble pas avoir été du gout du représentant qui n’a pas approuvé les résolutions proposées par Savannah Energy sur les activités bancaires de COTCO . Sur cette épineuses situation et les contradictions de la SNH et la représentante, le conseil d’administration a tranché « le conseil a enfin décidé du gel de la transaction conclue le 19 Avril 2023 entre la SNH et Savannah Energy »

En outre, le conseil a salué les bons résultats et approuvé les comptes de la SNH pour l’année 2022. Notamment en ce qui concerne le partage de la production signé entre la République du Cameroun, la SNH et les sociétés Addax et Perenco. Mais aussi l’arrimage au code pétrolier. On sait aussi que 269,221 milliards ont été reversés au trésor public.