CAMEROUN :: Mefou-et-Afamba : deux candidats au probatoire meurent dans un accident :: CAMEROON

Un samedi noir au lieudit « 10e arrêt Nkoabang », « Entrée ministre », dans le département de la Mefou et Afamba, région du Centre. Un camion-citerne a fini sa course sur des élèves du collège La Solidarité. Il s’agissait de candidats au probatoire.

Ils revenaient de leur établissement récupérer leurs récépissés. C’est ainsi qu’ils se retrouvent nez à nez avec ce camion. De source bien introduite à la brigade de gendarmerie de Nkoabang, les causes de cet l’accident sont pour le moment inconnues. « Certains témoins disent qu’il s’agit d’un problème de freinage, car le chauffeur du camion aurait klaxonné pendant longtemps. Certainement pour avertir qu’il était en détresse.

On imagine que dans la panique, les élèves sont allés s’agglutiner dans un coin de la route et c’est malheureusement à cet endroit que le camion a terminé sa course », relate notre source. Bilan : deux élèves sont morts sur-le-champ et trois autres ont été blessés.

« Les accidentés en vie ont été transportés dans un centre hospitalier de la place. Et ont été pris en charge. Leur état était stable lorsque nous quittions les lieux samedi », explique notre source. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident, mais aussi pour mettre la main sur le conducteur du camion-citerne. Lui et son passager ayant pris la clé des champs après le drame.