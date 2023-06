CAMEROUN :: Jean Michel Nintcheu : « Fru Ndi fut un grand homme malgré ses graves errements de ces dernières ann :: CAMEROON

Le député SDF est sorti de sa réserve.

Parmi les réactions les plus attendues après le décès de Ni John Fru Ndi, il y avait la sienne. Jean Michel NINCTHEU ne s’est pas fait prier.

Sur son compte Facebook, le député SDF de Wouri Est à Douala a lâché : « Fru Ndi fut un grand homme malgré ses graves errements de ces dernières années ! RIP ».

L’ancien président régional du SDF dans la littoral désormais exclu du parti ne cache pas les tensions qu’il eut avec Ni John Fru Ndi. Au fort de son vivant, le désormais défunt président du parti de la balance a eu un conflit très ouvert avec Jean Michel NINCTHEU. Si la déchirure a été consommée avec l’exclusion récente de Jean Michel NINCTHEU ainsi que d’autres dizaines de cadres du parti, les relations entre les deux se sont effritées progressivement dès la présidentielle de 2018.

Si Jean Michel NINCTHEU ne le dit pas ouvertement, il a mal digéré le choix porté par le parti sur Joshua Osih comme Candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018. Jean Michel NINCTHEU trouvait en effet le natif de Kumba beaucoup trop proche du pouvoir de Yaoundé. Tout comme il lui reproche d’avoir gâché la campagne électorale par des méthodes très arrogantes vis à vis des autres candidats de l’opposition.

Ces reproches prennent un nouveau tournant vers la fin d’année 2018 quand Joshua Osih reconnaît en son nom propre dans un communiqué la victoire de Paul BIYA à la présidentielle alors que quelques semaines plutôt le SDF avait dans une déclaration émis d’importantes réserves sur la victoire de Paul BIYA.

The least by not the last. En 2019 Jean Michel NINCTHEU révèle que son camarade de parti a pris de l’argent au cabinet civil de la présidence de la République pour refuser une coalition de l’opposition.

Les tensions s’accentuent. Et tout cela nourrit par le silence et même clairement la complicité de Ni John Fru Ndi. Lequel en 2022 appelle les militants du SDF à prendre part au défilé du 11 février ignorant piétinant une résolution du comité exécutif du parti qui avait suspendu la participation de la formation politique aux défilés ” tant que la crise anglophone n’est pas résolue”

Les derniers développements de ces dissensions ont été les exclusions de Jean Michel NINCTHEU, Parfait MBVOUM, Lavoisier TSAPY, Jean Robert WAFO, Me Moustapha NGOUANA entre autres Pour activités anti parti. Avec le décès de Ni John Fru, la bataille pour la succession de Ni John Fru devrait connaître de nouveaux rebondissements. Car dans ses derniers instants de vie, Ni John Fru Ndi avait très clairement pris position en faveur de Joshua Osih pour lui succéder à la tête du parti. Le congrès électif de juillet prochain promet…