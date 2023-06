Minfopra : Des concours pour l'entrée directe à la fonction publique camerounaise :: CAMEROON

Sous haute très haut accord du Premier Ministre Chef du gouvernement, le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative a ouvert la saison des concours par des arrêtés.

C'est quasiment 3000 postes ouverts pour le recrutement direct par voie de concours. Camerounais Il convient de reconnaître que Joseph LE a rendu l'administration publique camerounaise plus accessible à tous les Camerounais; même ceux de l'arrière pays déposent des dossiers de candidature en ligne et peuvent être accompagnés s'ils le souhaitent par les chefs des centres multifonctionnels et de promotion des jeunes implantés dans les 36 communes du Cameroun et les délégations régionales du Minfopra font pareils.

Pour plus d'amples informations, le public peut consulter la liste des à l'adresse https://www.minfopra.gov.cm/index.php/fr/publications/2147-concours-administratifs-la-saison-2023-est-ouverte