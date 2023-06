FRANCE :: Clairefontaine: La semaine des bleus (photos)

Les Bleues se sont entraînés hier lundi à Clairefontaine sous le regard du public. Alphonse Areola et Boubacar Kamara étaient présents.

Boubacar Kamara a été appelé pour remplacer Adrien Rabiot.

WESLEY FOFANA vit « Un pur bonheur » en sélection. La concurrence est folle en défense chez les Bleus, le jeune souhaite donner le meilleur pour gratter des minutes et pourquoi pas une place de titulaire.

CHRISTOPHER NKUNKU sort d'une blessure. Le défenseur polyvalent s'en remet :« Cette blessure a été difficile à accepter et à vivre, mais les blessures font partie de la vie d’un footballeur. J’ai été bien entouré par ma famille, mes amis et mon club, ce qui m’a permis de bien revenir. Je n’ai jamais douté et je suis récompensé par ce retour. Il y a de la joie, de la fierté. J’ai beaucoup appris de cette expérience difficile, j’en ressors plus fort physiquement et mentalement. Je vais tout faire pour rendre la confiance que le coach me donnera ».

Les joueurs et l'entraîneur Didier Deschamps ont signé des autographes.

Les enfants ont été très émus de rencontrer Kylian Mbappé et les vice-champions du monde. Les familles ont partagé de bons moments avec des photos souvenir à la clef.

Qualifications Championnat d'Europe

16 juin 2023: Gibraltar 20:45 France

19 juin 2023: France 20:45 Grèce

Mike Maignan

Boubacar Kamara

Camavinga