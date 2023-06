CAMEROUN :: Séjours officiel et privé : Paul Biya annoncé à Paris le 21 juin puis à Genève :: CAMEROON

Selon certaines sources, Paul Biya le président de la République du Cameroun, est annoncé pour une visite officielle à Paris ( France). Selon nos informateurs, Paul Biya devrait quitter Yaoundé le 21 juin 2023.

Après la visite officielle en France, nos sources font savoir que le chef de l'État du Cameroun va séjourner à Genève en Suisse. Les mêmes sources annoncent le retour du chef de l'État, pour la première semaine de juillet. Au final, le président de la République devrait passer deux semaines entre la France et la Confédération helvétique.

Sur les raisons de ces séjours qui restent à être confirmés par le cabinet civil de la présidence de la République, les spéculations vont bon train dans les salons feutrés et sous les lambris dorés de Yaoundé la capitale politique du pays.

Pour certains, Paul Biya 90 ans, et un peu plus de 40 ans au pouvoir, après l'étape officielle de Paris, devrait rallier Genève pour un suivi médical, et pour d'autres, pour préparer sereinement la nouvelle équipe gouvernementale, à l'abri du climat social et politique malsain et tendu au Cameroun, depuis quelques années.