GABON :: Jean Ping à Paris , le retour

Jean Ping, ancien président de la Commission de l’Union Africaine (U.A.) et principal challenger d’Ali Bongo aux élections présidentielles Gabonaises de 2016 séjourne à Paris depuis aujourd’hui.



Cela faisait 5 ans que Jean Ping qui revendique toujours sa victoire à la dernière élection présidentielle au Gabon n’avait pas quitté son pays. En effet, son passeport lui avait été retiré dans le cadre d’une affaire judiciaire pour le moins nébuleuse dont on a 5 ans après jamais eu le fin mot.



Opération séduction



Ce voyage en France de Jean Ping est présenté par le pouvoir de Libreville comme un geste « humanitaire » envers l’ancien président de la commission de l’Union Africaine et ancien ministre des affaires étrangères du Gabon. En réalité, il s’inscrit dans la volonté d’Ali Bongo de présenter son régime sous un jour plus flatteur en laissant son opposant le plus emblématique être libre de quitter le Gabon.

Dialogue avec Ali Bongo ?



Le séjour à Paris de Jean Ping entretien déjà toutes les hypothèses et nourrit toutes les rumeurs. Une rumeur persistante parle d’une rencontre entre lui et Ali Bongo à Paris sous les auspices des autorités françaises. Si certaines sources sérieuses semblent le confirmer, Jean Ping, qui s’est toujours refusé à toute rencontre et à tout dialogue avec Ali Bongo hormis celle devant conduire à un transfert du pouvoir, n’a rien dit.



Match retour



Jean Ping à annoncé qu’il rencontrera ses compatriotes à Paris dans les prochains jours. S’il est resté très populaire et si aucun homme politique n’a réussi à le faire oublier, Jean Ping n’a jamais exprimé clairement sa volonté d’affronter à nouveau Ali Bongo dans les urnes.

Toutefois, selon nos sources, l’ancien président de la commission de l’Union Africaine fort d’avoir tenu pendant 7 ans a clairement laissé entendre qu’il serait tenté par un « match retour », une ultime bataille. Un scénario que le régime de Libreville redoute…