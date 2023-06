CAMEROUN :: « Village » : il dote femme et femme de ménage :: CAMEROON

Samedi dernier Raymond E. a épousé Sophie, recrutée comme domestique il y a deux ans par sa concubine Dorothée, à qui l’homme reprochait d’être trop prise par son commerce.

Raymond Bertrand E., 42 ans, chef d’une entreprise de sous-traitance industrielle, a vécu six ans en concubinage avec Dorothée N., commerçante âgée aujourd’hui de 33 ans. Le couple, installé à « Village » (Douala III), n’a pas eu d’enfant. Tout au plus a-t-il hébergé quelques années le frère cadet de Dorothée, Giresse, qui a fini ses études sous ce toit, avant d’être placé par Raymond dans une société de téléphonie. Mais le couple, selon ce qui sera dit plus tard à la police, avait un problème : pour l’homme, sa compagne était trop prise par son commerce.

Dorothée se rendait en effet régulièrement à l’Est, pour vendre vêtements et chaussures, et en revenait avec des produits de brousse (viande boucanée, etc.). Raymond lui a demandé plusieurs fois d’arrêter cette activité, estimant gagner assez pour deux. Dorothée a toujours répliqué que Raymond l’a trouvée dans le commerce, et qu’elle tenait à contribuer à l’évolution du couple.

Il y a deux ans, Dorothée recrute une femme de ménage. Sophie, de trois ans sa cadette, va désormais s’occuper de la maison… Puis, à un moment, il y aura dépassement de fonctions : elle va s’occuper aussi de l’homme de la maison. Dorothée, toute à son business, ne se doute de rien, ne s’imagine pas que la femme de ménage est devenue femme tout court.

En décembre 2022, Raymond se rend chez les parents de sa concubine à Nkolmintag (Douala II), où il la dote. Le mariage civil est prévu en décembre 2023. Pour le fiancé, il s’agissait de donner un an de réflexion à Dorothée, afin qu’elle reconsidère sa position vis-à-vis de son commerce. En ont-ils reparlé entre-temps ? Mystère. Toujours est-il qu’en avril dernier, Raymond se rend à Yaoundé, où il dote Sophie.

Et ce samedi 10 juin, alors que Dorothée est en plein voyage, son fiancé épouse leur femme de ménage dans un centre d’état civil au quartier Tergal (Douala III). L’homme a pris soin de n’inviter personne qui connaisse la commerçante. Mais au moment du vin d’honneur vers 18h dans un hôtel de la place, une femme du service traiteur le reconnaît. Marie-Louise a été voisine de comptoir avec Dorothée au Marché central, et fait toujours des réunions avec cette dernière. Estomaquée, elle appelle son amie et lui dit, en substance, que son mari vient de se marier. Marie-Louise connaît d’ailleurs Sophie, et la mentionne dans son compte rendu.

Dorothée appelle aussitôt Raymond. Qui ne décroche pas. Elle appelle sa femme de ménage, mais tombe directement sur son répondeur. Dorothée appelle alors son frère cadet. Giresse, qui a déménagé depuis longtemps pour s’installer à Makepè, dit n’être au courant de rien. Tout au plus, son « beau » lui avait annoncé qu’il déménagerait pour Logpom.

Dorothée, qui se trouve à ce moment à Atok (non loin d’Abong-Mbang), prend aussitôt la route pour Yaoundé. Puis pour Douala, où elle débarque autour de 3h du matin ce dimanche 11 juin. La jeune femme prend une moto pour « Village ». Et y trouve son domicile fermé. Malgré l’heure indue, elle réveille le bailleur. Celui-ci confirme : Raymond a bel et bien déménagé, ce depuis le lundi précédent.

Dorothée appelle Marie-Louise : il est question de trouver le lieu de la soirée dansante. Finalement, vers 5h, les deux femmes débarquent dans une salle de fêtes à Yassa, lieudit « Entrée Neptune ». Le couple est déjà parti, mais Dorothée a la confirmation de ses craintes. Elle fond en larmes et se met à déchirer ses vêtements, spectacle incongru sur une piste de danse. Le fait intrigue un invité, gendarme en civil, qui s’enquiert de la détresse de cette dame.

L’affaire finira au commissariat du 16e arrondissement. Joint au téléphone par un policier, Raymond déclare qu’il ne viendra pas au poste, et ajoute que Dorothée peut intégrer la maison qu’il a construite à Bwang-Bakoko, non loin de la léproserie de la Dibamba. Mais lui, qu’elle l’oublie.