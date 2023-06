CAMEROUN :: Représentant du MINFI à COTCO : Désaccord entre la présidence de la République et la SNH :: CAMEROON

Par deux lettres taquées confidentielles du secrétaire général à la présidence de la République d’une part et de l’administrateur-directeur général de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) d’autre part, cette réalité est manifeste.

L’identité du représentant du ministère des Finances (MINFI ) au Conseil d’administration de la société Cameroon oil transportation company (COTCO), chargé de la construction, de l’exploitation et de l’entretien du pipeline Tchad-Cameroun, ne fait pas l’unanimité au sein du sérail. « La SNH se voit contrainte de procéder au remplacement de Mme Menguele dans le Conseil d’administration de COTCO, et cooptera à cet effet, dès le prochain Conseil, un nouvel administrateur que je désignerai, soucieux de la défense des intérêts du Cameroun dans COTCO, conformément au mandat que le chef de l’Etat m’a confié en la matière », lit-on dans la lettre du 30 mai 2023 signée, Adolphe Moudiki, l’administrateur-directeur général de la SNH adressée au ministre des Finances au sujet de la représentation du Cameroun dans le Conseil d’administration de la COTCO.

La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé. Le 8 juin 2023, la présidence de la République, par une lettre signée par le ministre d’Etat, secrétaire général à a présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. « J’ai honneur de vous faire connaître que le président de la République instruit le maintien de Madame Menguele Judith dans ses fonctions de représentante du ministère des Finances au Conseil d’administration de la société COTCO », écrit le patron de l’administration de la présidence avec une ampliation au MINFI .

Refus de collaborer avec la SNH

Que reproche exactement Adolphe Moudiki à Judith Menguele ? « Au cours de la mission du Conseil d’administration de la société Cameroon oil transportation compagny (COTCO) du 24 mai 2023 qui s’est tenue à Paris, en France, votre représentante dans ledit Conseil, Mme Judith Menguele, s’est illustrée par des prises de position contraires à celles du représentant de la SNH, manifestant ainsi publiquement une divergence de la partie camerounaise sur le dossier », écrit le patron des hydrocarbures au Cameroun courroucé par les prises de position et des initiatives de cette dernière.

On apprend de ce fait que Judith Menguele n’a pas par exemple approuvé les résolutions proposées par Savannah Energy sur les activités bancaires de COTCO, le remplacement du président directeur général de COTCO, et le rapport d’activités de la société. Bien plus, dans la perspective d’augmenter significativement sa participation dans COTCO, la SNH a conclu un partenariat stratégique avec Savannah Energy qui prévoit un soutien mutuel, dans la gestion de la société. « Bien qu’informée de cette de cette orientation qui préserve les intérêts du Cameroun dans COTCO, votre collaboratrice a choisi de s’en démarquer, en exprimant sur les points susvisés un vote divergent de celui du représentant de la SNH », lit-on en plus comme source principale du désaccord.

Adolphe Moudiki lui reproche également d’avoir pris part aux Assemblées générales ordinaires en l’absence de SNH et de Savannah Energy, bien que n’ayant aucun pouvoir de représentation de la SNH, seul actionnaire de COTCO pour le compte du Cameroun. Cette situation, confie Adolphe Moudiki, « conforte le Tchad dans ses prétentions hégémoniques sur cette société stratégique, et traduit un refus de collaborer avec la SNH, dans la défense des intérêts du Cameroun ». Comme on le voit, l’Etat du Cameroun a dû lâcher du lest dans le sens bien compris de faire la paix, surtout avec ses voisins.