CAMEROUN :: Assassinat d'un Commandant de Brigade à Bamenda: Les condoléances de Shanda Tonme au Mindef :: CAMEROON

Condoléances infinies pour les assassinats de nos braves soldats, soutien et solidarité à l’ensemble de nos forces de défense et de sécurité ainsi qu’à leur famille.

A Monsieur Joseph Béti Assomo,Ministre délégué à la présidence de la République Chargé de la défense

Monsieur le Ministre,

J’apprends à l’instant, la nouvelle de l’assassinat de l’Adjudant-Chef Ajoliva Akembe, Commandant de la brigade de gendarmerie de Mille 4-Nken à Bamenda dans le Nord-ouest.

En effet l’assassinat de ce brave fils de la République qui avait mis l’intérêt national avant le village, intervient après une série d’autres, pratiquement dans les mêmes circonstances de lâcheté par des terroristes en rupture avec l’esprit de paix et de dialogue.

Profondément touché et attristé, je me fais le devoir d’exprimer à nouveau et à très haute voix ma solidarité ainsi que ma compassion totale, en vous présentant des condoléances sincères qui reflètent à n’en pas douter, le sentiment de millions de nos compatriotes de toute obédience.

C’est le lieu de vous redire ma conviction selon laquelle, force restera par tous les moyens à la loi, et seuls les citoyennes et citoyens effectivement sincères, honnêtes et nôtres, conduiront notre pays à la prospérité, au bonheur général et à une paix définitive. Aucun acte terroriste, aucun radicalisme de surenchère ni aucune traîtrise, ne triomphera de notre volonté de porter le Cameroun vers l’avant, et de préserver sa stabilité ainsi que son vivre ensemble acquis au prix de lourds sacrifices et de gestion sage depuis 1960.

A bas le désordre, le crime, la haine et les dérives

Vive la République