Dans la nuit du vendredi à samedi 10 juin 2023, le commandant de brigade de gendarmerie de Tsinga dans le 2 è arrondissement de Yaoundé, est mort des suites d'une fausse manœuvre de son pistolet automatique.

Selon nos informations, l'adjudant -chef Aristide KOLDING était en compagnie de plusieurs autres commandants de brigade en couverture de service, suite à la sortie de Chantal BIYA la Première dame camerounaise, à l'hôtel Hilton de Yaoundé, où elle a assisté au défilé de mode du Cameroon Fashion Design.

Nos sources rapportent qu'après le service, les commandants de brigade concernés par la sortie de Chantal BIYA, se sont retrouvés dans un snack-bar de la capitale, avec des femmes de joyeuse compagnie.

Une source sécuritaire confie qu'y étant, à la surprise de ses homologues, le commandant de brigade de Tsinga sort son pistolet automatique, se met à le manipuler. Curieusement, dans un endroit plus qu'inapproprié ( snack-bar), et sans qu'aucune urgence ne le justifie.

Très intrigué, toujours selon la même source, un de ses frères d'armes lui demande ce qui ne va pas, et l'adjudant chef Aristide KOLDING répond qu'il veut nettoyer son arme. Seulement, il dirige curieusement son pistolet automatique vers sa poitrine ; ce qui intrigue et effraie même encore ses homologues qui ne comprennent pas ce qui se passe avec leur camarade. " Gars, qu'est-ce que tu fais comme ça avec l'arme", lui demandent presqu'en chœur, les autres commandants de brigade. À peine ont-ils terminé leur interrogation, que le coup de feu était déjà parti, et frappé le jeune sous-officier supérieur en pleine poitrine.

Selon nos informations, le commandant de brigade de Tsinga aura tout de même eu le temps d'appeler ses camarades au secours. Agonisant, rapporte-on, le gendarme parviendra tout de même à lancer : amène- moi à l'hôpital". Mais selon nos informations, c'était peine perdue : la balle avait frappé le commandant de brigade de Tsinga en plein cœur. Selon un témoin, il était déjà mort, et son évacuation pour l'hôpital, n'était plus que pour la forme.

Hypothèse de suicide

Selon certaines indiscrétions, le commandant de brigade de Tsinga se serait suicidé, décidant de mettre fin à ses jours, à cause d'une vie sentimentale tumultueuse, et lui exigeant de toujours avoir des moyens financiers conséquents. Seulement, aucune autre précision n'est apportée sur l'origine ou la nature de la vie sentimentale tumultueuse qu'aurait vécu gendarme.

