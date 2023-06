GUINÉE :: La société de paris 1xBet a payé plus de 500 000 USD à un joueur guinéen :: GUINEA

Une histoire incroyable mais vraie a eu lieu en Guinée. Après avoir analysé le marché des paris, l'un des joueurs de la société de paris 1xBet a décidé de faire tapis et de collecter 17 (!) paris dans un seul accumulateur, en pariant 500 000,00 GNF (57,89 USD) sur des résultats peu probables.

La même mise a été faite pour chaque jeu - le total de plus de 2.5. Autrement dit, le joueur état certain que les deux équipes marqueraient 3 buts ou plus dans tous les 17 matchs sélectionnés. Ce pronostic a concerné les championnats d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, pourtant il ne s’agissait que des tournois de hauts niveaux - il y avait aussi des matchs de deuxième division dans ce coupon gagnant. Par exemple, le joueur a inclus la confrontation de l’équipe néerlandais MBB avec Telstar, dont les deux appartiennent au deuxième division, avec la cote d’1.510 et le match de la deuxième Bundesliga Kaiserslautern - Arminia Bielefeld avec la cote d’1.710. Incroyable, mais le troisième but a été marqué à la 97ème minute de ce jeu !

L'intuition du joueur d’1xBet lui a permis d’obtenir une cote finale exceptionnellement élevée - 9877,935. À la fin, son pari de 500 000,00 GNF (57,89 USD) lui a rapporté 4 938 967 692,00 GNF (571 831,91 USD), et le celui de 500 000,00 GNF (57,89 USD) a offert 4 938 967 692,00 GNF (571 831,91 USD).

Voici la liste des événements du pari gagnant : Football : Championnat d’Allemagne. BundesLiga (Cologne - Hertha) Total : 2.5 cote : 1.915.

Football : Championnat d’Allemagne. BundesLiga (Eintracht Frankfurt - FSV Mainz) Total : 2.5 cote: 1.755

Football: Championnat d’Allemagne. BundesLiga (FC Union Berlin - SC Freiburg)

Total: 2.5 cote: 2.508

Football: Championnat d’Allemagne. BundesLiga (Bochum - Augsbourg)

Total: 2.5 cote: 1.825

Football: Championnat d’Allemagne. Deuxième BundesLiga (Magdebourg - Nuremberg)

Total: 2.5 cote: 1.710

Football: Championnat d’Allemagne. Deuxième BundesLiga (Sandhausen - Hansa)

Total: 2.5 cote: 2.190

Football: Championnat d’Allemagne. Deuxième BundesLiga (Greuther Fürth - Eintracht Brunswick)

Total: 2.5 cote: 1.720

Football: Championnat d’Allemagne. Deuxième BundesLiga (Kaiserslautern - Arminia Bielefeld)

Total: 2.5 cote: 1.720

Football: Championnat des Pays-Bas. Eredivisie (FC Twente - NEC)

Total: 2.5 cote: 1.580

Football: Championnat des Pays-Bas. Eredivisie (FC Volendam -Sparta Rotterdam)

Total: 2.5 cote: 1.640

Football: Championnat de Belgique. Pro League (Union Saint Gilloise)

Total: 2.5 cote: 1.660

Football: Championnat de Belgique. Pro League (Cercle Brugge - Gent)

Total: 2.5 cote: 1.800

Football: Championnat des Pays-Bas. Première Division (ADO Den Haag - FC Dordrecht)

Total: 2.5 cote: 1.510

Football: Championnat des Pays-Bas. Première Division (Den Bosch -Almere City)

Total: 2.5 cote: 1.440

Football: Championnat des Pays-Bas. Première Division (MVV -Telstar)

Total: 2.5 cote: 1.510

Football: Championnat des Pays-Bas. Première Division ( NAC Breda - Heracles)

Total: 2.5 cote: 1.520

Football: Championnat d’Allemagne. BundesLiga (VfL Wolfsburg - Hoffenheim)

Total: 2.5 cote: 1.500

