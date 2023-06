CAMEROUN :: Lutte contre les violences en milieu scolaire: Marie Florence Hond présente le sport comme solution :: CAMEROON

C'est la solution préconisée par la Présidente de l'Ong Fondation d'Education d'Esperance by Flomik ( FEEF).

La présidente fondatrice de l’ONG Fondation d’éducation d’espérance by Flomik (FEEF) a récemment, été désignée Ambassadrice nationale du Programme d’éducation civique par le réarmement moral (Pronec-Reamorce).

Marie Florence HOND mise ainsi sur le sport scolaire pour donner plus de chances à ce programme de produite des résultats probants. Ledit programme est un pilier fort pour l’atteinte des objectifs pour l'Unité nationale.

Le 12 mai dernier, au cours d’une conférence de presse tenue en prélude à la Fête nationale du 20 Mai, encore appelée Fête de l'Unité, elle a décliné les axes de son plan d’action dans la lutte contre les violences et les incivilités en milieu scolaire ( consommation des drogues et stupéfiants, utilisation criminelle et nocive des réseaux sociaux par les jeunes).

L'épicentre de l’engagement de Marie Florence HOND demeure cette pensée du célèbre champion de tennis Rafael Nadal : " le sport est un outil puissant de transformation sociale ". Pour la présidente de l'Ong Fondation d'Education d'Esperance by Flomik, les incivilités et la violence représentent une négation des valeurs fondamentales du sport que sont la cohésion, la solidarité et le respect, à ce titre, la prévention et la lutte contre ces dérives constituent un aspect des fonctions éducatives et sociales du sport.

Un exercice qui s'acquiert par l’apprentissage des règles et par la confrontation à la norme. Vu sous cet angle, le sport est un excellent vecteur de prévention de la violence. Outil de transformation sociale, il véhicule des valeurs d’éthique, de fair-play et de solidarité, de même qu'il favorise un travail de fond sur les comportements et les attitudes des joueurs, des spectateurs et de l’encadrement.

" Le sport est par excellence un espace de médiation des conflits et de déontologie de l’affrontement qui s’identifie aux scènes de la vie quotidienne et autorise la prise de recul. Il est au croisement de la volonté de gagner et du courage d’assumer la défaite. A ce titre, il assure une mission de “coéducation”. Les pratiques sportives sont aussi des médias pour la communication parents-enfants et servent de support et de prétexte à leurs échanges et à leurs partages. Elles permettent la rencontre de cet « autre » perçu comme un partenaire ou un adversaire avec lequel on participe à une construction commune : le « jeu » dans toute sa dimension ludique, relationnelle et structurante", a fait savoir Marie Florence HOND.

Humaniste au cœur d'agneau, la Présidente de l'Ong Fondation d'Education d'Esperance by Flomik, est aussi connue pour la création d'emplois en faveur des jeunes, afin de leur éviter l'oisiveté, et leur permettre de pourvoir à leurs besoins, afin de vivre dans la vertu et la dignité qu'elle prône, pour un Cameroun uni, paisible et prospère.